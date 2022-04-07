美国司法部长和商务部长确诊冠病

（早报讯）美国司法部长加兰和商务部长雷蒙多周三（4月6日）冠病检测结果呈阳性。

美国司法部说，加兰6日冠病检测结果呈阳性。加兰没有出现任何症状，在发现可能接触冠病病例后按照要求进行了检测。

根据司法部的声明，加兰已经接种了两剂冠病疫苗并接种了追加剂，他将在家中隔离至少五天，并在检测结果呈阴性后再返回办公室，此前将通过线上方式工作。

加兰当天上午刚与包括联邦调查局（FBI）局长在内的其他官员一起出席了新闻发布会。

同一天，美国商务部发表声明说，雷蒙多在出现轻微症状后当天在家中进行冠病抗原检测，结果呈阳性。雷蒙多已完全接种冠病疫苗和追加剂，将居家隔离五天，待冠病检测结果呈阴性后再返回办公室。

白宫当天说，美国副总统哈里斯的传媒总监西蒙斯冠病检测结果呈阳性。西蒙斯与哈里斯有过密切接触。

白宫还说，美国总统拜登最近一次4日冠病检测结果呈阴性。目前，拜登没有与确诊冠病者有密切接触。

美媒报道称，本月2日在华盛顿举行一场高规格晚宴，众多政府高官、国会议员等参加，包括已确诊冠病的雷蒙多和加兰。出席该活动的两名国会议员希夫和卡斯特罗5日冠病检测结果呈阳性。

据美国疾控中心数据，目前，奥密克戎毒株的亚型变异株BA. 2已成为在美国传播的主导毒株，占新增病例的72%。根据霍普金斯大学6日发布的统计数据，美国累计确诊病例超过8021万起，累计死例超过98万起。