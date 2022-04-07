研究：感染冠病后六个月内 患血栓风险增加

（早报讯）一项研究发现，冠病感染者在得病后的六个月内患严重血栓的风险增加，即使是轻症病例也是如此。

此前的研究表明，冠病会提高血栓的风险，但英国医学期刊（BMJ）周四（4月7日）发布的最新研究，确切表明这种威胁可持续多久。

研究员将瑞典国家登记处中从2020年2月至2021年5月感染冠病的100多万人的数据，与400多万没有检测出冠病的对照组进行了比较。

研究员发现，冠病患者在感染病毒后的六个月内有更高的肺栓塞风险，这是一种阻塞肺部动脉的血凝块。在感染冠病后的三个月内，出现深静脉血栓（deep vein thrombosis）的危险也有所增加。

在对一系列因素进行调整后，研究员发现患过冠病者肺栓塞的风险增加了33倍，深静脉血栓的风险也增加了五倍。研究发现，在冠病重症患者当中，那些已有潜在疾病者面临的风险更大。不需要住院的轻症患者，也有更高的肺栓塞和深静脉血栓的风险。

在第一波冠病疫情期间，凝血的可能性比后期更高。研究员说，这是由于随着时间的推移，疫苗覆盖率提高，治疗也更完善。

研究员说，他们的发现具有“重大政策意义”，呼吁进行更多的治疗以防止血栓形成，特别是在高风险群体当中。他们还强调，研究结果突出了接种疫苗的重要性。

在一篇相关的评论中，没有参与以上研究的格拉斯哥大学研究员说，研究“提醒我们需要保持警惕，即使是轻微的SARS-CoV-2（冠病病毒）感染也会引起并发症”。