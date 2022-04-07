伊朗促美国履行伊核协议职责和义务

（早报讯）伊朗原子能组织主席伊斯拉米敦促美国履行核协议职责和义务。

伊朗原子能组织周三（4月6日）在伊朗首都德黑兰举行新闻发布会。

关于伊核协议维也纳会谈，伊斯拉米说，目前伊朗的谈判小组仍在开展相关工作，尽管伊朗本着解决分歧的决心，但伊朗不会接受任何威胁，希望美国能够尽早回到履行职责和义务中。

伊斯拉米强调，伊朗始终是建立信任和解决分歧的先驱者，但伊朗也从不接受且永远不会接受非法指控和武力威胁。

伊斯拉米指出，此前国际原子能机构提出的四处未申报地点中，其中一处地点的分歧已经解决，该机构在此地并未发现铀粒子。另外三处未申报地点的信息，伊朗原子能组织已经于3月20日发送至国际原子能机构。他说，国际原子能机构或将派专员前往伊朗进行调查，以发布最终报告。

伊斯拉米当天在接受伊朗官方媒体采访时说，2015年达成的伊核协议对伊朗离心机的数量做出限制。如果在奥地利首都维也纳进行的伊核谈判达成协议，这一限制将得到执行。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，浓缩铀丰度不得超过3.67%，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。