股神巴菲特42亿美元大笔扫购惠普股票

（早报讯）股神巴菲特（Warren Buffett）属下的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）周三（4月6日）披露，该公司已经进场扫购了将近1亿2100万股科技企业惠普（HP Inc）股票。这也是亿万富翁巴菲特近期一系列大规模投资中的最新一笔交易。

伯克希尔哈撒韦是在提交给美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）的文件中披露上述消息。根据惠普隔夜的34.91美元收市价计算，这项收购总值达42亿美元（约57亿新元）。

在巴菲特的收购行动消息于盘后传开后，惠普股价扭转了先前盘中交易的偏低走势，在盘后奋起3.47美元或9.94％，报38.38美元。该股在正式交易时段是以34.91美元收市，跌1.09美元或3.03％。

近期，巴菲特也一直在增持西方石油（Occidental Petroleum）的股票，并在该石油公司投资了超过50亿美元的资金。在最近油价飙升的情况下，巴菲特在西方石油的投资也真是适时。

根据伯克希尔哈撒韦的业绩报告，该公司在去年结束时总共拥有1467亿美元的现金。在此刻股价普遍偏低之际，巴菲特的收购行动相信还会继续。

根据《福布斯》最新的2022福布斯全球亿万富豪榜，巴菲特以1180亿美元身家名列第五。而巴菲特持有伯克希尔哈撒韦的16.2％股权，是让他可以成为全球第五大富豪的主要原因。