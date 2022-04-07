股神巴菲特名言：“在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪” 现在是进场时候吗？

（早报讯）美国华尔街股市从年初至今原本是猛挫超过20％的。但是在过去两、三周里，股市上演了史诗般的反弹。现在各个指数都收复不少失地，如：纳斯达克综合指数今年迄今已经下跌不到13％；标准与普尔500指数和道琼斯指数也下跌不到7％，两大指数都正式脱离调整区域。

在市场逐步“消化”利率上升、通胀的前景，以及地缘政治风险之际，现在是否是投资者全力投入股市的最佳时机？

伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）的首席执行官，也是市场众人皆知的股神巴菲特（Warren Buffett），一直以来都以长期策略击败股市大盘而闻名。他在投资界最著名的名言之一就是：“在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪”。

在过去四年里，股市大体上总共出现了三次大抛售，换言之投资者过去四年有三大良机。第一次良机出现在2018年底。在2018年的最后三个月份里，曾经出现过短暂的熊市。当时市场的大抛售今天看起来却是一个完美的买入机会。因为随之而来的是标准与普尔500指数在2019年的持续大涨趋势。

第二次良机则是出现在2020年初因冠病引发的崩盘。今天事后孔明一番，也证明当时确实是一个极佳的买入机会。因为在2020年后期以及2021年大部分时间，整个股市都是蓬勃、大幅上涨的。

第三次良机是否是现在？如果历史继续重演，此时此刻是否也会在未来的某一天被证明是一个绝佳的长期买入机会？

瑞士信贷高级投资策略师坦蒂亚（Suresh Tantia）在接受《联合早报》专访时说：“美国市场现在是我们的‘发达市场股票配置’投资组合中的首选市场。从基本面来看，该市场盈利表现预料会比MSCI世界基准（MSCI World Benchmark）来得好，而且美国市场目前的调整势头和广度都具有建设性。”

坦蒂亚说：“投资在有质量和结构性增长行业，例如：医药保健与科技股，会有助于让你的美国投资收益取得比其他地区更好的表现，也能更好的应付成本压力和利润率逆风带来的压力。我们也认为，美国经济受乌克兰冲突的影响较小。”

坦蒂亚也说：“我们内部的经济师仍认为，经济会继续取得强劲的增长。而联储局接下来会采取什么措施也越来越明确，这也进一步降低了市场的不确定性。美国股市现在面临的主要风险是：估值水平仍居高不下、监管阻力，以及货币政策的进一步鹰派。这些风险将重新为市场定价。”

坦蒂亚说：“投资在有质量和结构性增长行业，例如：医药保健与科技股，会有助于让你的美国投资收益取得比其他地区更好的表现，也能更好的应付成本压力和利润率逆风带来的压力。我们也认为，美国经济受乌克兰冲突的影响较小。”（瑞士信贷）

不过，对于初学投资者来说，有一个应急基金是很重要的。它可以在出现意外开销或是不可预见的危机时应急。尽管股票市场一直是推动财富创造的重要工具，但没有人知道它在短期内会有怎样的作为。

近期市场连续上演了反反复复的走势，也很可能会让许多投资者放弃等待，更激进的货币政策、恶化的地缘政治局势等无数未知数也很可能让投资者无法心平气和做长期的投资。

在没有“储备干粮”的情况下，大力进入股市会使投资者过度暴露于短期波动中。相反的，如果是把额外的钱拿来做投资，那就可以大大减轻股市短期波动带来的压力，让投资者能够保持冷静。

澳洲IG市场策略师陈碧菲受访时就说：“我确实同意目前正是买进的好时机。如果投资者想要在通货膨胀期间保持资本价值，那么现在是关注美国股市的好时候。以过往经验以及股市历史走势来看，在利率上升周期中，股票市场往往表现好过债券、商品，当然还有现金。”

但是陈碧菲说：“我是不会把所有的鸡蛋都放在一个篮子里的。因为我认为美国经济正在进入一个过渡期。在我看来，以最近的所有数据分析，包括：消费者物价指数、就业和经济增长等数据，美国经济进入衰退或滞胀是难以避免的。基于此原因，我会说，以目前情况来看，‘全押’策略得承担的风险暂时是远大过潜在收益。”

陈碧菲说：“我是不会把所有的鸡蛋都放在一个篮子里的。因为我认为美国经济正在进入一个过渡期。（澳洲IG）

是的，这个说法听起来很无趣、很无聊。但最好的投资方法是简单地将个人收入的一部分，按美元成本平均化为股票。无论股市处在什么状态，这个建议绝对经典。

辉立Nova经理杨亦维也说：“我的投资原则是：永远不要在任何市场做出‘全押’的决定。因为风险管理仍然是投资的重要因素。但是，的确，现在肯定是买入美股的好时机。随着更多变异冠状病毒的出现，经济能否完全复苏仍不确定。但是从长远来看，这是购买股票的好时机。你可以先从较小的金额开始，然后随着时间的推移扩大投资组合。”

杨亦维说：“我的投资原则是：永远不要在任何市场里做出‘全押’的决定。（辉立Nova）

当然，投资者也可以守住现金，在场外观望，只有在有真正低价机会出现时才做部署，这样也会有更多的回旋余地。如果是这种投资者的话，也许现在就可以有很多选择，可以精挑细选了。

就算股市没有重新测试低点，而在今年剩余的时间继续飙升，它肯定会在未来几年间中面对到调整和熊市的。把握市场时机很困难，短期价格变动可能是随机的、令人困惑的，而且是与基本面无关的。

了解到市场可能会随时做出疯狂、不可预测的波动，将有助于投资者在股市抛售期间控制情绪，抑制全押的冲动，即使它可能很诱人，量力而为，才是上上策。