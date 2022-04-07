周四美市盘前小幅回升 重点谈冬海的虾皮撤离印度是果断

今天重点：

在隔夜下跌之后，今晚（4月7日）华尔街股市扭转走势小幅上涨。主要股指期货7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起8.60点或0.19％，报4489.70点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也偏高55.20点或0.38％，报14554.10点；道琼斯指数期货微起5.40点，报34501.90点。

美国联储局隔夜（周三）公布了上次会议纪要，再次肯定央行会积极采取收紧政策以抑制通胀的决定，导致华尔街股市各大股指隔夜均下跌，美元也飙升至近两年的新高点。

根据今年3月15日至16日政策会议的纪要，联储局官员“普遍同意”每月从央行的资产中削减950亿美元，作为对抗通胀飙升的其中工具。会议纪要发布后，华尔街交易出现小震荡。股市虽然曾短暂收复失地，但是最后还是扩大跌幅，科技股领跌。

标准与普尔500指数隔夜下跌43.97点，闭市报4481.15点。重量级的道琼斯指数则跌144.67点，闭市报34496.51点。纳斯达克100指数更是大幅退低2.17％或321.75点，以14498.88点收市。

美国股市隔夜交易虽然稍微开始活跃些，交易所的总成交量为126亿股，但是还是比过去20天的130亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

股神巴菲特（Warren Buffett）属下的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）隔夜披露，该公司已经进场扫购了将近1亿2100万股科技企业惠普（HP Inc）股票，总值达42亿美元。这个消息让惠普股价在今晚盘前奋起4.94美元或14.15％，报39.85美元。

据知情人士透露，滴滴出行（Didi Global）正在与海马汽车（Haima Automobile）就制造电动汽车的合作进行商谈。该股价今晚盘前微跌0.02美元，截稿时报2.58美元。

今晚盘前半导体股票似乎受到投资者的注意。英伟达（NVIDIA）、超威（AMD）和美光半导体亚洲（Micron）等股票升幅都超过1％。

著名牛仔零售商Levi隔夜发布的第一季度的业绩比预期来得好。而且该零售商也再次肯定对本财年业绩的信心，支持Levi股价在隔夜盘后上涨3％至19.99美元。今晚盘前该股继续上升0.72美元，截稿时报20.13美元。

冬海集团股票在过去六个月里下跌了整整60％。但是，冬海真的这么惨吗？今天下文我们就谈谈刚刚让属下的虾皮撤离印度市场的冬海。该股今晚盘前微起0.21美元，截稿时报120.98美元。

盘前活跃股按序：惠普（HP）、特斯拉（Tesla）、英伟达（NVIDIA）推特（Twitter）和福特（Ford Motor）。截稿时，除了福特下跌之外，这些活跃股的股价全部上升。

在积极发展的过程当中，总会偶尔出现错误的判断，或发展道路出现绊脚石。其实从这个角度去看，冬海的管理层是相当果断的。甚至可以说是在看到行不通的东西时，敢于做出“不讨好市场”的决定。（档案照片）

冬海（Sea Limited）（纽约证券交易所代码：SE）

（早报讯）冬海的印度虾皮（Shopee India）刚刚才在去年10月推出，上个月底就宣布撤退。当时虾皮在印度大事招募卖家，而且还提供了很好的条件，例如：免费送货和零佣金，来吸引卖家，看似很成功，但是在大力保护实体店的印度，这却是问题的开始。

对此，全印度贸易商联合会已向政府有关部门投诉，指虾皮使用“掠夺性定价策略”。这项投诉指责虾皮是如何在新市场中，迅速地抢占如此多的市场份额。

其实根据冬海之前给予的预估数字，在虾皮的商品总额（简称：GMV，平台上销售的所有产品的总美元金额）中，印度市场可能最多只能为集团整个GMV增加低个位数，大概可能只有1％或2％左右。所以，如果这次真的证实了印度市场很“麻烦”，其实趁早撤离也是明智之举。

虽然没有了印度市场，虾皮仍在其他十几个增长市场中有可观的业务。它仍能够继续专注在其他七个核心市场：新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、台湾、泰国和越南。不仅如此，虾皮相信也会继续在巴西大举投资。虾皮在巴西的收入同比增长626％，明显地体现出“成功市场”的迹象。

至于冬海的线上游戏业务，尽管Garena增长速度已经稳定下来，Garena显然还是集团的摇钱树。它是确保冬海的资金充裕的主要支柱。也许冬海在印度撤离了虾皮之后，印度会比较愿意再次允许Free Fire“走出冷宫”也说不定。如果真的是能够以印度虾皮换Free Fire，那肯定是非常、非常划算的。不过市场这种说法目前还是纯粹猜测而已。

整体而言，虾皮仍然是一家非常年轻的公司，只有6岁，还是个孩子。这个孩子在短短的六年旅程中，其实已经取得了令人瞩目的成果。它超越了Lazada和所有本区域竞争对手，成为东南亚市场和台湾市场最受欢迎的购物平台。

在积极发展的过程当中，总会偶尔出现错误的判断，或发展道路出现绊脚石。其实从这个角度去看，冬海的管理层是相当果断的。甚至可以说是在看到行不通的东西时，敢于做出“不讨好市场”的决定。

冬海集团主席兼首席执行官李小冬在上个月发给公司的内部电邮中，就直面坦陈公司市值暴跌的问题。李小冬说：“冬海市值大跌是痛苦的，你或许感到沮丧、灰心并担心冬海的未来。可是不要害怕，我们内部仍处于强劲势头，而且我们清楚知道下一步行动。这是我们必须忍受的短期痛苦，以真正实现把长期潜力发挥至最大的目标。”

虽然暂时还没有赢得市场的信心，但是李小冬的坦诚确实是赢得市场不少投资者的心。不论如何，冬海的资产负债表上仍有大量现金，大约100亿美元。这个本身就非常吸引人。

也许正因为如此，在Tipranks的15名分析师当中，13名分析师给予冬海股“买入”的评级，两名分析师给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价则是202.27美元。以该股隔夜的120.77美元闭市价来看，纵然这阵子经历了重重波折，该股长期走势似乎还是备受看好的。