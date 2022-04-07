本区域最大单 私人收藏名表公开拍卖 料达1500万美元

（早报讯）名表投资者与收藏家今年4月底也许会感到非常兴奋，因为一批私人古董腕表收藏品，包括多达40款1940年代到1980年代钟表即将问市。而且其中大部分还是百达翡丽（Patek Philippe）名表，收藏总值估计达1500万美元（约2034万新元）。

苏富比（Sotheby’s）称，这项名为“The Nevadian Collector”是苏富比在亚洲推出的最大单一收藏家腕表拍卖会。该系列由意大利著名零售商Gobbi Milano零售的玫瑰金型号2499引领，估价约300万美元至600万美元。这是唯一一款表盘上有零售商签名的玫瑰金第二系列名表。

苏富比说，这位收藏家拥有超过30年的收藏经验，对古董百达翡丽无与伦比的热爱，使他成为钟表界的传奇人物。他同时也收藏了400多件腕表，几​​乎涵盖了百达翡丽的所有型号。在他收藏生涯的巅峰时期，他收藏了多达18枚百达翡丽2499款型腕表和15枚1518款型腕表。

苏富比钟表部国际顾问庄瀚森（Sam Hines）表示：“这个拥有40款型的腕表宝库是钟表界保存最完好的收藏秘密之一。这位收藏家极其私密，虽然收藏这么多百达翡丽腕表，但是多年来对百达翡丽却不知情。”

苏富比钟表部亚洲区主管陆燕珊表示：“亚洲是钟表增长最快的市场之一，对古董钟表的需求非常显著。继去年10月在香港成功落实苏富比最高的腕表销售总额之后，苏富比很高兴能将这个最有价值的单一收藏家珍藏带到亚洲，为本地区的收藏家提供了难得的共赏与投资机会。”