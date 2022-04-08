马斯克糊涂填错数目？或已脱售少量推特股？

（早报讯）亿万富豪马斯克（Elon Musk）收购推特（Twitter）一直是本周关注的焦点。为了正式进入推特董事部，马斯克更是在隔夜向有关当局重新呈交收购表格。但是表格显示的收购数量竟然有出入，令人怀疑马斯克已经小量脱售了。

这个风云人物是在本周一（4月4日），通过呈报给美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）的13G表格，披露了他在推特拥有9.2％股份。当时呈报的是13G表格，是一份属于“温和股东”的表格。

在同一天里，马斯克另外还发推文，并发布了一项民意调查，问推特用户是否想要添加“编辑”（Edit）按键。当时这个举止似乎暗示马斯克有意积极参与推特的公司运营。果然不出所料，第二天他就高调加入推特董事会。

为了这个推特职位，马斯克必须重新提交另一份13D表格，来取代之前的13G表格。13D表格代表的是“激进股东”。这也就意味着他将自己的“被动职位”转变为“主动职位”。

然而，这时问题就来了。这次他呈报的13D却与之前的13G表格的数字有出入。13D资料的股份数量竟然减少了整整37万1900股之多。那么，马斯克是否已经脱手部分推特股票了呢？

就在市场对此议论纷纷之际，马斯克又发推文了。

马斯克在他的推文说，他没有出售任何推特股票。之前表格是填错数字而已。如果以最新的13D表格资料为准的话，马斯克是拥有推特的9.1％股份，而不是之前13G表格里显示的9.2％股份。截至4月4日，马斯克总共拥有7310万股推特股票，而不是之前报道的7340万股。唯一不变的是，马斯克仍然是推特的最大股东。

到底是真的糊涂填错表格数字，还是“暗地里”已经卖出部分股票，唯一肯定的是，马斯克这次稳赚了。他是以每股平均36.16美元买进这批股票的，而目前该股已经飙到隔夜的48美元，短短三天涨幅超过22％。以这个数字简单计算一下，这个的收购行动又为马斯克增值超过8亿美元。虽然以他目前的2190亿美元身价，也许他也不会太在意。