周五美市盘前继续小幅上升 重点谈被股神巴菲特收购的惠普

今天重点：

●今晚（4月8日）华尔街股市连续第二天小幅上涨。主要股指期货7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起11.50点或0.26％，报4511.70点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也起34.40点或0.24％，报14566.20点；道琼斯指数期货起109.40点，报34693.00点。

●美国各主要银行将在下周发布第一季度业绩报告。投资者希望通过这个季度的业绩，衡量俄乌战争对经济的影响。因此投资者今晚预料会对银行股采取观望策略。

●摩根大通（JPMorgan Chase）将于4月13日率先发布业绩。高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、花旗集团（Citigroup）和富国银行（Wells Fargo）则是在4月14日公布季度业绩。

●药剂股辉瑞（Pfizer）和电动汽车特斯拉（Tesla）在隔夜（周四）尾盘上涨，带动华尔街股市主要股指收高。标准与普尔500指数隔夜微起19.06点，闭市报4500.21点。重量级的道琼斯指数则起87.06点，闭市报34583.57点。纳斯达克100指数也在隔夜偏高0.23％或32.92点，以14531.81点收市。

●美国股市隔夜交易淡静，交易所的总成交量为115亿股，但还是比过去20天的130亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

●数码保安系统黑莓（Blackberry）隔夜表示，公司已同意支付总额达1亿6500万美元的款项，了结长达8年多的集体诉讼。该诉讼涉嫌夸大黑莓10智能手机的成功和盈利能力。在诉讼终于了结后，该股盘前上升0.08美元，截稿时报6.85美元。

●特斯拉（Tesla）创办人马斯克（Elon Musk）隔夜在美国举办了1万5000人的精心制作大派对，庆祝特斯拉在德克萨斯州奥斯汀开设的最新霸级工厂（Giga Texas）。在欢愉的气氛下，该股今晚盘前上升2.47美元，截稿时报1059.73美元。

●今晚盘前中概股走势偏高。阿里巴巴、拼多多、京东、百度、哔哩哔哩、爱奇艺、滴滴出行、蔚来和理想汽车在截稿时，涨幅都介于1％至4％之间。

●股神巴菲特（Warren Buffett）属下的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）两天前进场扫购了将近1亿2100万股科技企业惠普（HP Inc）股票，带动惠普大幅度攀高。今天下文我们就尝试了解为什么惠普会被收购。该股今晚盘前微跌0.70美元，截稿时报39.36美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、惠普（HP）、推特（Twitter）、英伟达（NVIDIA）和Carnival Corp。截稿时，这些活跃股的股价起落参半。

惠普这期间也积极回购自家股。单单是在在本季度里，该公司又回购了总值达18亿美元的惠普股票。（路透社）

惠普（HPQ）

（纽约证券交易所代码：HP）

惠普（HP）赢得了股神巴菲特（Warren Buffett）的肯定。这在很大程度上说明了惠普的分量。

巴菲特的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）是在本周三提交给美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）的文件中，披露它已经拥有1亿2100万股惠普股票。这项总值达42亿美元的投资，让伯克希尔哈撒韦直接拥有惠普约11.4％的股份。

惠普发言人在巴菲特的收购行动公开后表示：“伯克希尔哈撒韦是世界上最受尊敬的投资者之一，我们欢迎他们成为惠普公司的投资者。”

惠普能够被股神相中，在很大程度上，其首席执行官洛雷斯（Enrique Lores）是领导有方的。他成功地让惠普转型，而且还进一步加深惠普在科技方面的能力。

再加上天时地利人和，突然出现的冠病疫情加速各企业必须支持在家办公，以及在家学习等，促使商用电脑和打印机的销售在过去两年强劲。惠普今年2月底发布第一季度业绩就超越分析师的预测。惠普管理层还在发布会上表示，商用电脑和打印机的销售额，分别比前一年增长了26％和9％。

另外，惠普这期间也积极回购自家股。单单是在在本季度里，该公司又回购了总值达18亿美元的惠普股票。

尽管世界供应链限制业务运作，个人电脑市场也开始放缓，惠普在2月底发表的公司展望仍是非常乐观的。

对于第二财季，惠普预测该公司每股盈利能够争取在1.02美元至1.08美元之间。华尔街股市分析师原本的预估是每股盈利1.02美元。惠普也将全年每股盈利预测，从之前的4.07美元至4.27美元之间，上调至4.18美元至4.38美元。华尔街分析师对此的预测则是每股盈利4.17美元。

惠普在冠病期间一路顺风顺水，该管理层积极控制成本、提振了利润也该记功。而且洛雷斯也在另一端积极通过收购扩大惠普的业务基础。

该公司在今年3月底就公开表示，将以现金33亿美元，全面收购主攻会议室扬声器和视频会议摄像机的供应商Poly。这项交易预料会在今年底完成。另外，惠普去年也以4亿2500万美元收购了游戏设备制造商HyperX。

尽管惠普做出了这些努力，惠普的股票却一直没有被投资者注意到。就连在Tipranks的八名分析师当中，只有一名分析师给予惠普股“买入”的评级，五名分析师给予该股“持守”的评级，两名分析师给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价也只是36.36美元。

直到现在股神巴菲特的出现，市场才迟半拍的开始发现到惠普的好。这时，隔夜的惠普股价也已经上升到40.06美元了。