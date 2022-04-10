用可持续的太阳能开采比特币 特斯拉让比特币翻身？

（早报讯）还记得去年5月12日，比特币推崇者特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克（Elon Musk）突然通过推文说，担心“比特币在开采的过程中消耗太多化石燃料”，决定“暂停接受比特币购买特斯拉汽车”吗？现在，特斯拉要参与用太阳能开采比特币，这是否意味着比特币又有翻身机会了呢？

美国金融服务和数码支付公司Block（前身为Square Inc），刚刚在周五（4月8日）发布文告宣布，正式与特斯拉（Tesla）和区块链技术公司Blockstream合作，在得克萨斯州建设一个可持续的比特币“采矿场”。

根据Block发布的文告，这个设施将于今年较迟时候完工。但最值得注意的是，这个比特币“采矿场”将使用特斯拉的太阳能电池阵列技术，为采矿提供动力；预计能量供应将可高达3.8兆瓦。

Blockstream首席执行官贝克（Adam Back）在文告中说，他很看好这项“采矿业务”背后的概念。他表示，这将完全体现出所谓的可再生能源加密采矿设施的概念。

此外，Block也表示，这项合资企业将帮助该公司在2030年之前，实现“碳中和”（carbon neutrality）的目标。Block和Blockstream将分摊建造这个设施的成本，总成本约1200万美元（约1627万新元）。

这个利用太阳能电池的比特币开采项目，将彻底颠覆人们因为开采消耗能源而否定比特币的言论。这些言论在过去一年来一直困扰比特币的看涨说法。

开采比特币能源消耗大一直是一个热门话题。反对比特币的阵营通常会用这个理由，来要求有关当局给予市场更严格的加密货币监管。

现在让市场也很有兴趣的是，特斯拉接下来是否会有什么新动作。回叙去年3月份，特斯拉宣布接受客户以比特币购买特斯拉的电动汽车的期间。当时特斯拉的这个举动，让加密货币市场兴奋不已，比特币更是一飞冲天突破6万美元大关。

只是没想到前后不到两个月，马斯克态度却在去年5月12日有180度的转变。马斯克在当天发推文说：“特斯拉已决定暂停让买家使用比特币购买特斯拉汽车。我们担心用在比特币采矿和交易的化石燃料的使用迅速增加，尤其是煤炭，它是所有燃料中排放量最严重的。”

在马斯克翻脸不认“币”之后，比特币在他发推文的短短数分钟后就跌了5％。也因为马斯克的这个推文，比特币就从去年3月中的6万1000美元，跌到5月份的3万7000美元水平，跌势比做过山车还惊魂。

不过，当时马斯克也说：“加密货币在许多层面上都是一个好主意，我们相信它有一个充满希望的未来，但这不应该给环境带来巨大的代价。特斯拉不会出售任何比特币，我们打算当采矿能过渡到更可持续的能源后，再次接受比特币。”

这次特斯拉和Block以及Blockstream的合作是否是特斯拉接受比特币的前奏？其实，特斯拉今年1月中就已经开始在公司官方网站接受狗狗币（Dogecoin）了，相信在不久将来接受比特币也不是令人意外的事了。

根据特斯拉今年2月发布的业绩报告显示，特斯拉截至去年12月底总共拥有约4万3200个比特币，是美国公司当中，拥有第二多比特币的公司。而Block则拥有约8027个比特币。

Block（纳斯达克证券交易所代码：SQ）股价上周五闭市报123.22美元，跌2.71美元。特斯拉股价则以1025.49收市，跌31.77美元。