马克龙与勒庞 决战法国总统资格

（早报讯）寻求连任的法国总统马克龙和极右翼候选人马琳·勒庞星期天（4月10日）获得4月24日总统选举决战资格，预计将是一场亲欧洲的经济自由主义者与极右翼民族主义者的激烈对决。

路透社报道，由于部分结果显示马克龙在第一轮投票领先勒庞排名第一，其他主要候选人承认失败。除了另一名极右翼候选人埃里克·泽穆尔，他们都敦促选民在第二轮投票中阻击极右翼。但在马克龙执政的五年中，他粗暴的风格让许多人感到不安，而勒庞则成功地软化了她的形象，使到马克龙将无法指望传统反极右阵线选民的选票。

马克龙告诉他的支持者：“一切都没有决定，我们在未来15天内发动的战斗将对法国和欧洲具有决定性意义。”他敦促所有选民在4月24日团结起来支持他，阻止极右派统治这个欧盟第二大经济体。

Ifop民调机构预测，第二轮选举将非常激烈，马克龙占51%，勒庞占49%。差距如此之小，以至于任何一方的胜利都在误差范围之内。其他民调机构提供的支持马克龙的领先幅度略大，最高为54%。但无论如何，这比2017年要小得多，当时马克龙以66.1%的选票击败勒庞。

勒庞在最近几周的民调中蚕食了马克龙曾经领先的10个百分点，这要归功于她以生活费问题为重点的竞选活动，她说她是保护弱者并团结一个厌倦了精英掌管国家的人。她告诉她的支持者：“4月24日的关键是社会的选择，是文明的选择。”

同时，马克龙告诉挥舞着法国和欧盟旗帜的支持者：“唯一可以提高购买力的可信项目是我们的。”

星期天的第一轮投票统计了88%，马克龙获得了27.41%的选票，勒庞获得了24.9%。预计傍晚时分会有一个接近完整的计票结果。