美国多地周末发生枪击事件 数十人死伤

（早报讯）美国多地周末发生严重枪击事件，累计造成数十人死伤。

艾奥瓦州锡达拉皮兹市警方通报说，当地一家夜店星期天（4月10日）凌晨传出枪声，警察抵达现场后发现两人死亡、10人受伤，目前尚未有嫌疑人被逮捕。

另据美国媒体报道，伊利诺伊州埃尔金市10日凌晨一场聚会上发生枪击事件，造成六人受伤，其中一人不治身亡。

印第安纳州印第安纳波利斯市周日凌晨同样发生聚会枪击事件，造成一人死亡、五人受伤。

此外，佐治亚州格兰特维尔市、田纳西州孟菲斯市、得克萨斯州休斯敦市等地，过去周末也各自通报一起至少造成三人死伤的枪击事件。

本月3日凌晨，加利福尼亚州首府萨克拉门托市发生一起严重枪击事件，警方确认共造成六人死亡、12人受伤。据萨克拉门托当地媒体报道，一些民众10日上街游行，抗议美国枪支暴力问题。

美国“枪支暴力档案”网站截至周日傍晚的统计数据显示，枪支暴力今年已在美国造成至少1万1668人丧生，另有9270人受伤，造成四人或以上死伤的大规模枪击事件发生至少127起。

据白宫消息，美国总统拜登将于11日宣布应对美国枪支犯罪的新举措。美国有线电视新闻网援引知情人士的话报道说，拜登政府着眼加强对无编号且难追踪的“幽灵枪”进行监管。