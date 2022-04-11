美国市场敲响警钟 此刻已处衰退边缘

（早报讯）俄罗斯入侵乌克兰已经一个多月了，这场战争对全球经济造成了无法弥补的长期影响。原本商品价格飙升的通胀问题也进一步恶化，全球市场已经开始敲响警钟，因为我们很可能已经处在预期已久的衰退边缘了。

美国银行（Bank of America）分析师在上周四（4月7日）发给客户的一份投资策略报告中发出警告说，“通胀总是先在衰退前出现”，而且为了控制飙升的价格而实施的更紧缩的货币政策，很可能会引发“衰退冲击”。

在过去几个月里，通胀一直是美国经济的“祸根”。俄乌战争开始以来，通胀率就一直屡创新高。今年2月份的年通胀率跃升至7.9％，是美国过去40年来的最高水平。根据投资银行瑞士银行（UBS）的数据，市场对通胀最新预测显示，今年3月份的通胀率可能达到8.5％。这将是美国自1981年以来的严重通胀。

这几个月来，联储局一直专注于这个问题，而且央行也在3月中旬开始加息，以抑制需求并尝试应付失控的通胀。

较高的利率会导致所谓的“收益率曲线倒挂”（Inversion of the Yield Curve）。这意味着短期收益率，会突然变得比传统上较高的长期收益率更具吸引力。短期收益率飙升显示，投资者认为市场的近期前景好过长期走势。美国银行分析师就特别指出，这种反转现象是衰退临近的迹象。

美国银行分析师在投资策略报告中说：“在衰退的开始阶段，收益率曲线总是会变陡。”

持有这样看法的不仅是美国银行而已。高盛（Goldman Sachs）最近对近1500名机构投资者，进行的Marquee QuickPoll调查就发现，54％的投资者认为，市场会在今年或明年出现衰退。

Marquee数字平台内容全球市场部主管奥斯特伦德（Oscar Ostlund）表示，54％的受访者认为，通胀将至少会在2024年之前保持在目标之上。换句话说，市场现在认为联储局将触发“硬着陆”，这也意味着这些“硬措施”实施后，通胀才会消退。

根据这项调查结果显示，投资者已经注意到联储局日益强硬的立场了。38％的投资者现在都认为，今年加息幅度将会超过200个基点。而目前市场股票定价则是接近250个基点。因此投资者的预测似乎和市场定价之间存在着小幅度的差距。不过，市场人士一般认为，最终利率应该会在2.5％至3％左右。这也意味着整个加息周期要到2023年才会结束。

奥斯特伦德也表示，也许与直觉正好相反，本月投资者的情绪似乎有所改善。这可能是因为地缘政治风险正在消退，以及过度的看跌情绪造成的反效果。另外，一般市场人士也感觉，围绕在俄罗斯与乌克兰战争的影响也正在缩小，投资者已显著降低了这个因素的风险溢价。

亿万富豪库珀曼（Leon Cooperman）上周也预测，油价飙升或联储局收紧政策，两者其一很可能会使美国明年陷入衰退。他也对联储局撤回对美国经济的支持，以及激进的加息计划以抑制通胀表示担忧，并称这可能会减缓增长并导致衰退。

上周二德意志银行（Deutsche Bank）也率先预测，美国经济会因为联储局大幅加息，而在明年较迟时候陷入衰退。该银行分析师表示，从历史给予的经验来看，每次联储局提高利率以应对通胀时都会引发经济衰退。

上个月，全球富豪之一伊坎（Carl Icahn）也公开警告投资者，未来将出现衰退，或“甚至更糟的日子”即将来到。美国DoubleLine Capital的冈拉克（Jeff Gundlach）则表示，今年4月份通胀率可能达到惊人的10％，迫使联储局以更快速度加息，导致经济陷入衰退。

不论如何，许多金融机构已经陆续做出衰退警告了。美国目前的低失业率和通胀率上升，经济放缓是合理的假设。现在已经有越来越多的亿万富翁、全球投资者和华尔街人士都表示，他们看到的趋势指向一个明确的方向：衰退即将来临。

库珀曼就公开提醒投资者要小心，他就说了：“在熊市中，谁输得最少，谁就是赢家。”