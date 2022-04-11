巴基斯坦爆发大规模集会抗议总理被罢免

（早报讯）上万名巴基斯坦人星期天（4月10日）晚间涌上多个城市街头举行集会，抗议总理伊姆兰汗被罢免。

综合媒体报道，抗议活动由巴基斯坦正义运动党带头发起。支持者在伊斯兰堡、拉瓦尔品第、白沙瓦、拉合尔等多个大城市举行集会，抗议伊姆兰汗被国民议会通过的不信任动议免职。

社交平台画面显示，在灯火通明的街道上，人们拿着手电筒，挥舞国旗并齐声唱歌，期间还大声呼喊伊姆兰汗的名字。

伊姆兰汗在社交平台发文称，历史上从未有过如此大规模的自发抗议活动，人们拒绝由“骗子”领导的外来政府。伊姆兰汗10日重申，他的下台背后有境外势力美国的干涉，并将其称为“政权更迭”行动。

反对党指责伊姆兰汗政府对通货膨胀失控，而伊姆兰汗指责反对派领导人企图让他下台，因为他不会容忍他们的腐败。

10日凌晨，巴基斯坦国民议会以超过半数的支持票通过了对伊姆兰汗的不信任动议。伊姆兰汗成为巴基斯坦历史上首个通过不信任动议被罢免的总理。

俄罗斯卫星网消息称，就在投票前，巴基斯坦国民议会（议会下院）议长阿萨德凯瑟辞职，他称这个决定是“不愿参与旨在让伊姆兰汗免职的外国阴谋”。

莫斯科国立大学亚非学院副教授沃尔洪斯基认为，美国期待着一位“更好说话”的巴基斯坦总理，以便拉进华盛顿和伊斯兰堡之间的距离。

至于与其他国家的项目，包括中巴经济走廊和俄巴天然气管道，沃尔洪斯基指出，巴基斯坦的能源需求巨大，任何政府治理下的伊斯兰堡都将从国家的利益出发。