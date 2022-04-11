周一美市盘前普遍偏低 重点谈美国第二大银行美国银行

今天重点：

今晚（4月11日）华尔街股市走势偏低。主要股指期货7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌14.60点或0.32％，报4473.70点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也跌105.90点或0.74％，报14221.40点；道琼斯指数期货也微退28.00点，报34693.10点。

美国联邦储备局上周暗示，将会大幅加息和缩减资产负债表以遏制通胀，导致今晚盘前主要股指期货下跌。强硬的联储局、经济放缓的前景，造成大宗商品市场目前一片混乱，股市情绪也受到影响。

美国3月份消费者物价指数（CPI）即将在本周二发布，是本周市场重头戏之一。市场一般预测，3月份通胀环比上涨1.1％，同比上涨8.4％，增长速度会比二月份还快。美国生产者价格、零售销售和消费者信心指数等数据也将在本周陆续公布。

美国各主要银行将在本周发布第一季度业绩报告。投资者希望能够通过这个季度的业绩，衡量俄乌战争对经济的影响。因此投资者今晚预料会对银行股采取旁观策略。

摩根大通（JPMorgan Chase）将于本周三（4月13日）率先发布业绩。高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、花旗集团（Citigroup）和富国银行（Wells Fargo）则是在本周四（4月14日）公布季度业绩。

上周五银行股表现好转，科技股似乎失宠。华尔街市场投资者都正在努力调整投资组合，以便在联储局采取应对通胀措施时，更好的在下滑的经济中获益。

标准与普尔500指数上周五微跌11.93点，闭市报4488.28点。重量级的道琼斯指数则起137.55点，闭市报34721.12点。纳斯达克100指数在上周五明显退低1.41％或204.55点，以14327.26点收市。

美国股市隔夜交易相当淡静，交易所的总成交量为103亿7000万股。

盘前交易重点：

风云人物富豪马斯克决定不做推特（Twitter）董事了。推特新任首席执行官阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）在刚过的周日发推文宣布这项消息。这消息让今晚盘前推特股价下跌0.58美元，截稿时报45.65美元。

另外，在本周三（4月13日），也是特斯拉（Tesla）首席执行官的马斯克将举行一场Ted Talk。这场Ted Talk备受关注，投资者都希望马斯克在会上能够丢出各种“催化剂”。特斯拉今晚盘前退低35.75美元，截稿时报989.74美元。

中国冠病疫情导致吉林、上海、江苏等地的供应链合作伙伴停产，造成中资电动汽车蔚来（NIO）至今仍未恢复生产。蔚来股价今晚盘前退低1.67美元，截稿时报18.33美元。

除了蔚来以外，在美市的其他中概股，如：阿里巴巴、百度、哔哩哔哩、滴滴、爱奇艺、京东、理想汽车、拼多多、RLX科技、小鹏汽车今晚盘前全部下跌，跌幅在3％至8％之间。

本周航空业也将受到密切关注。达美航空（Delta Air Lines）即将发布业绩以及第二和第三季度预订趋势的最新数字。达美航空今晚盘前退低0.34美元，截稿时报36.40美元。

在市场利率逐步走高之际，银行股今后走势备受看好。今天下文我们就来看看美国第二大银行美国银行（Bank of America）。该股今晚盘前微起0.02美元，截稿时报39.69美元。

盘前活跃股按序：推特（Twitter）、电话电报（AT&T）、特斯拉（Tesla）、英伟达（NVIDIA）和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这些活跃股的股价跌多起少。

美国银行单在去年就新增了超过90万个支票账户，比冠病疫情前的水平还要多出64％。与此同时，新的净投资账户也增加了24％。（路透社）

美国银行（Bank of America）

（纽约证券交易所代码：BAC）

（早报讯）本周数家银行即将发布业绩，银行股再次成为市场的焦点。今天（4月11日）我们就来看看美国银行，这家在美国排名第二大的银行，也是股神巴菲特（Warren Buffett）属下的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）投资组合当中，第二大的投资项目。

美国银行的股价今年迄今虽然下跌了约11.2％，但是市场一般分析师似乎认为，该股有望在今年跑赢大盘。根据该行去年第四季度业绩显示，该行营业额取得了10％的同比增长，存款额同比增长16％，贷款额也增长了6％。此外，第四季度的净利也同比上升了27％。

美国银行单在去年就新增了超过90万个支票账户，比冠病疫情前的水平还要多出64％。与此同时，新的净投资账户也增加了24％。此外，美国银行的效率比率（也就是每赚取1美元收入所需的支出的百分比）也从2020年第四季度的68％下降到去年第四季度的66％。

美国银行目前的业绩增长势头相信将能够在今年持续着。因为联储局已经在今年3月份加息，预料会在今年继续再加息另外六次，而且明年相信也还会继续加息，以抑制通胀。这一系列的加息行动对银行来说是个好消息。

更高的利率就会转化为更高的利息收入。该行首席执行官莫尼汉（Brian Moynihan）在第四季度财报电话会议上就预测，市场利率预料会上调100个基点，而集团的营业额将会因此而增加65亿美元，

美国银行在今年第一季度支付了每股0.21美元的股息，收益率为2.1％。与标准与普尔500指数的1.3％平均回报率相比，该股是有吸引力的。它的派息率也只是盈利的21％，因此目前派发的股息数额应该是可持续。

在Tipranks的15名分析师当中，10名给予美国银行股“买入”的评级，五名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价也只是50.90美元。该股上周五的闭市价是39.67美元。