国会坐满青蛙猿猴 雪州苏丹购入画作引共鸣

（早报讯）雪兰莪苏丹沙拉弗丁今天（4月12日）在面簿展示他购入的一幅国会殿堂坐满青蛙和人猿的画作，引起大量网民共鸣。

雪州王室办公室今天在面簿贴文表示，雪州苏丹购买了一副画作，并将这幅作品挂在他的私人书房。苏丹希望日后能拍卖这幅画，并将拍卖所得捐作慈善。

这幅画作随即在社交媒体广传，因为画面背景是马国国会殿堂，还有议长及两名国会职员等三人，但坐在议员席位的却是一群青蛙，以及大猩猩、红毛猩猩、狒狒与猴子等猿猴。画中的猿猴脸部表情丰富，有些在嬉笑，有些则怪模怪样。据报道，青蛙可能是暗示跳槽的议员，猿猴则暗讽一些议员沐猴而冠。

画中的人猿脸部表情丰富，有些在嬉笑，有些则是怪模怪样。（取自雪州王室办公室面簿）

一些网民表示，这幅作品画出民众的心声，也是马国政坛的真实写照。主管国会与法律事务的首相署部长旺朱乃迪4月2日表示，马国2018年以来共有39名国会议员跳槽，这导致马国政治不稳定，以及不到四年就出现三名首相。