周二美市盘前几乎持平 重点谈刚宣布拆股的Shopify

今天重点：

经济师预计，即将发布的通胀数据将显示价格上涨加速。美国股票主要股指期货今晚（4月12日）盘前几乎持平。

主要股指期货7时15分截稿时，标准与普尔500指数期货微跌1.80点或0.04％，报4410.70点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也微跌4.20点或0.03％，报13986.00点；道琼斯指数期货也稍微偏低21.80点，报34286.30点。

美国3月份消费者物价指数（CPI）将在今晚较迟时候发布，是本周市场重头戏。市场一般预测，3月份通胀环比上涨1.1％，同比上涨8.4％，增长速度会比2月还快。美国生产者价格、零售销售和消费者信心指数等数据也将在本周陆续公布。

华尔街股市隔夜（周一）收盘大幅走低。投资者本周都似乎怀着避险情绪，而且本周美市也只有四个交易日（本周五美市没有交易）。在关键的通胀数据今晚公布之前，债券收益率上升打压了成长型股票。

标准与普尔500指数隔夜下跌75.75点，闭市报4412.53点。重量级的道琼斯指数则显著退低413.04点，闭市报34308.08点。纳斯达克100指数隔夜明显下跌2.35％或337.05点，以13990.21点收市。

美国股市隔夜交易相当淡静，交易所的总成交量为110亿3000万股，比过去20天的127亿1000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

一名身份不详的投资者在隔夜（周一）晚间出售超过5％的德意志（Deutsche Bank）股份，导致该股股价今晚盘前交易中退低。截稿时，该股下跌0.11美元，报11.88美元。

Veru的后期试验表明，其口服冠病疫苗可以减少死亡人数，带动Veru股票在今晚盘前交易中飙升15％。截稿时，该股起2.91美元，报15.19美元。

隔夜Shopify宣布了拆股计划。今天下文我们就来看看这只加拿大电子商务软件和服务股票。该股今晚盘前起6.55美元，截稿时报623.93美元。

盘前活跃股按序：英伟达（NVIDIA）、特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、Cisco Systems和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这些活跃股的股价大部分下跌。

这次的股票分拆计划仍有待股东的批准。根据该公司声明，批准会议将于6月7日举行。（路途社）

Shopify（纽约证券交易所代码：SHOP）

（早报讯）在美国股市挂牌的加拿大Shopify，刚刚成为最新宣布计划分拆股票的科技巨头。Shopify隔夜（周一）宣布，每股将分拆为10股。市场对此兴奋不已，支持该股隔夜上升14.20美元或2.35％，闭市报617.38美元。

Shopify股价如果要在今年重新获得推动力，显然需要推出新计划，而这个股票分拆很可能就是它目前所需要的。如果这项计划获得批准，股东每持有1股就能获得额外派发的9股。Shopify的股票分拆计划预料会在6月下旬展开。

根据路透社报道，在6月22日持有Shopify股票的股东，都将在6月28日收到他们的额外股份。不过这次的股票分拆计划仍有待股东的批准。根据该公司声明，批准会议将于6月7日举行。

股票分拆似乎在过去一年越来越流行。在提振股票价格方面，这个方法已被证明是有效的。投资者已经看到亚马逊（Amazon）、Alphabet，以及最近的特斯拉（Tesla）和游戏驿站（GameStop）都纷纷加入拆股阵容。而对于开年至今已经下跌了745.76美元或54.71％的Shopify来说，也许会是个转机。

市场在公司宣布拆股消息后，通常都会出现投资者在分拆日期之前大量购买股票，因此分拆消息已经被视为提振股价的“催化剂”。最近的特斯拉、游戏驿站等都有这样的现象。因此现在市场投资者都认为，Shopify应该也会出现相同的效应。

除了分拆之外，Shopify还宣布将给首席执行官卢克（Tobi Lutke）一个特殊的“创始人股份”。只要卢克还在公司，他将能够保留他的投票权。根据该计划，即使所有权有所变化，卢克、他的家人和他的关联公司将继续共同持有公司的40％选票。

另外，Shopify预计将在今年5月中旬发布该公司第一季度的业绩报告。根据截至去年12月底的业绩报告，尽管Shopify销售增长下滑，但是该公司的运营现金流改善许多，每股自由现金流达1.86美元。

不过，Shopify的股价走势是挺吓人的。在冠病疫情爆发之前，这只电子商务软件和服务股票已经有不少推崇者了。然后，在疫情期间，Shopify更是立即成为投资者的新宠儿。因此该股从2020年3月的约305美元，一直上涨至2021年11月19日的1690美元。在短短的20个月里起了整整478％。但是该股又在之后的短短五个月里不见了一半的价值。

在Tipranks的26名分析师当中，13名分析师给予美国银行股“买入”的评级，13名分析师给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是982.44美元。