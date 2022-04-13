泽连斯基逮捕普京乌克兰最重要盟友

（早报讯）乌克兰总统泽连斯基说，俄罗斯总统普京在乌克兰的最重要且最具影响力的盟友——乌克兰亲俄政党领袖梅德韦丘克已被逮捕，并建议以梅德韦丘克交换被俄方逮捕的乌克兰战俘。

路透社报道，今年2月，乌克兰当局以叛国罪名对梅德韦丘克（Viktor Medvedchuk）启动调查并将他软禁在家。梅德韦丘克过后潜逃。

泽连斯基周二（4月12日）发布了一张梅德韦丘克双手被戴上手铐的照片，并指乌克兰安全部门执行了此次逮捕行动。

泽连斯基于周三凌晨发表讲话时建议，以梅德韦丘克和俄方交换被其俘虏的乌克兰男女战俘。

泽连斯基说：“这对我们的安全部队和武装部队是一个重要的可能选项。”

克里姆林宫发言人确认已看到这张照片，但无法确定照片的真伪。

普京周二早前说，俄乌和平谈判已进入一个“死胡同”，并坚称俄军将“按部就班并冷静地”继续推进其在乌克兰的“特别军事行动”。这是普京一个多星期来首次就俄乌战事发表公开讲话。

路透社未能立即与梅德韦丘克的发言人取得联系。

2月19日，乌克兰国家安全与国防委员会以涉嫌从事恐怖活动为由，决定对亲俄政党领袖梅德韦丘克实施制裁。乌克兰媒体认为，这是导致乌东部地区局势紧张的直接原因，因为梅德韦丘克是近年来唯一能与普京定期见面的乌克兰政治人物，在一定程度上扮演着乌俄对话“调解员”的角色。

梅德韦丘克称普京是他女儿的教父，否认自己涉及任何不当行为。