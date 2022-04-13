泽连斯基逮捕普京乌克兰最重要盟友

文 /
陈慧璋

发布 / 2022年4月13日 7:06 AM

乌克兰总统泽连斯基周二发布了一张普京的盟友梅德韦丘克双手被戴上手铐的照片。（法新社）
乌克兰总统泽连斯基周二发布了一张普京的盟友梅德韦丘克双手被戴上手铐的照片。（法新社）

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（早报讯）乌克兰总统泽连斯基说，俄罗斯总统普京在乌克兰的最重要且最具影响力的盟友——乌克兰亲俄政党领袖梅德韦丘克已被逮捕，并建议以梅德韦丘克交换被俄方逮捕的乌克兰战俘。

路透社报道，今年2月，乌克兰当局以叛国罪名对梅德韦丘克（Viktor Medvedchuk）启动调查并将他软禁在家。梅德韦丘克过后潜逃。

泽连斯基周二（4月12日）发布了一张梅德韦丘克双手被戴上手铐的照片，并指乌克兰安全部门执行了此次逮捕行动。

泽连斯基于周三凌晨发表讲话时建议，以梅德韦丘克和俄方交换被其俘虏的乌克兰男女战俘。

泽连斯基说：“这对我们的安全部队和武装部队是一个重要的可能选项。”

克里姆林宫发言人确认已看到这张照片，但无法确定照片的真伪。

普京周二早前说，俄乌和平谈判已进入一个“死胡同”，并坚称俄军将“按部就班并冷静地”继续推进其在乌克兰的“特别军事行动”。这是普京一个多星期来首次就俄乌战事发表公开讲话。

路透社未能立即与梅德韦丘克的发言人取得联系。

2月19日，乌克兰国家安全与国防委员会以涉嫌从事恐怖活动为由，决定对亲俄政党领袖梅德韦丘克实施制裁。乌克兰媒体认为，这是导致乌东部地区局势紧张的直接原因，因为梅德韦丘克是近年来唯一能与普京定期见面的乌克兰政治人物，在一定程度上扮演着乌俄对话“调解员”的角色。

梅德韦丘克称普京是他女儿的教父，否认自己涉及任何不当行为。

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