全球冠病累计确诊病例已超5亿起

（早报讯）全球的冠病确诊病例仍在快速攀升。美国约翰斯·霍普金斯大学的冠病疫情最新统计数据显示，截至美国东部时间周二（4月12日）12时20分（新加坡时间周三凌晨零时20分），全球累计冠病确诊病例达5亿零7万4490起，累计死亡病例618万2982起。

《纽约时报》和新华社综合报道，约翰斯·霍普金斯大学的统计数据显示，全球累计确诊病例去年1月26日超过1亿起，同年8月4日超过2亿起，今年1月6日超过3亿起，2月8日超过4亿起。截至4月12日已破了5亿起。

数据显示，美国是截至目前累计确诊和死亡病例最多的国家，累计确诊病例8045万6912起，累计死亡病例98万6019起。累计确诊病例较多的国家还有印度、巴西、法国、德国、英国和俄罗斯等，累计死亡病例较多的国家还有巴西、印度、俄罗斯、墨西哥和秘鲁等。

这些数据来自约翰斯·霍普金斯大学冠病病毒研究项目实时汇总的各个国家和地区的数据。

鉴于一些国家包括美国缩减了官方检测规模，加上许多未被发现和未通报的确诊病例，在全球79亿人口中的实际确诊人数与官方通报确诊人数的差距料将进一步扩大。

曾在美国疾病控制与预防中心（CDC）任职的华盛顿大学流行病学家阿里·莫克达近期受访时说：“这是很危险的。如果你不进行检测，你就不会知道病毒出现了什么变种。”