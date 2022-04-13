纽约地铁枪击案逾20人受伤 警方悬赏缉拿枪手

（视频来源：法新社）

美国警方仍在追捕在纽约地铁车厢内引燃烟雾弹并开枪射击多人的一名枪手。

路透社和美国之音综合报道，美国警方宣布悬赏5万美元（约6.8万新元）缉拿一名62岁男子詹姆斯（Frank James)，并公布了他的照片。

这起事件发生在美国时间周二（4月12日）早上（新加坡时间周二晚上）人流高峰时段，至今已造成至少23人受伤，其中10人遭到枪伤。

纽约市警察局专员休厄尔说，当局并没有将这起枪击事件列为涉恐行为调查，但不会把任何动机排除在外。

美国警方宣布悬赏5万美元（约6.8万新元）缉拿62岁男子詹姆斯（Frank James)，并公布了他的照片。（路透社）

根据警方，有人看到肇事者戴着防毒面具，据信是单独行动，行凶后立即逃离了现场。10名中枪者中有五人伤势严重，但情况稳定。另外13人在混乱中被弹片击伤或因其他情况受伤。

警方指涉案嫌疑人身材魁梧，行凶时身穿绿色建筑工式背心和连帽运动衫。媒体指警方正在寻找与枪击事件有关的一辆货车。