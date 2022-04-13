美国3月CPI同比增8.5% 创40年来最高纪录

（早报讯）美国3月份消费者价格指数（CPI）环比上涨1.2%，同比增长8.5%。同比涨幅创1981年12月以来最高纪录。

新华社报道，美国劳工部周二（4月12日）公布的数据显示，剔除波动较大的食品和能源价格后，3月核心CPI环比上涨0.3%，涨幅较2月收窄0.2个百分点；同比增长6.5%，是1982年8月以来最高值。

具体来看，受俄罗斯乌克兰冲突导致国际油价飙升影响，当月美国能源价格环比增长11%，同比上涨32%。其中，汽油价格环比增长18.3%，同比增长48%；燃料油价格环比上涨22.3%，同比剧增70.1%。食品价格环比增长1%，同比上涨8.8%，创1981年5月以来最大同比涨幅。占CPI比重约三分之一的住房成本环比上涨0.5%，同比上涨5%，创1991年5月以来最大涨幅。

此外，此前一直拉动CPI增长的二手车价格3月环比下降3.8%，但同比仍增长35.3%。

分析人士认为，受俄乌冲突及其后续影响持续，疫情导致的供应链中断情况仍未好转等影响，美国通胀水平不太可能在短期内回落到美联储设定的2%目标水平。但也有专家认为，3月核心CPI环比增幅仅为0.3%，是6个月以来的最小增幅，将可能预示着3月美国通胀已见顶。

为应对通胀，美联储3月已宣布加息25个基点。但由于通胀依然高企，市场普遍预测美联储将在5月继续加息50个基点。