拜登支持率降至41% 高通胀成民主党中期选举隐忧

（早报讯）根据路透社/益普索周二（4月12日）公布的全国民意调查，美国总统拜登的支持率本周回落至41%，这对希望在中期选举中守住国会两院控制权的民主党是一个打击。

路透社报道，这是拜登上任至今支持率最低的水平之一，而美国物价通胀被视为民主党赢得11月中期选举的一大致命伤。

美国劳工部周二公布的数据显示，3月份美国消费者价格指数（CPI）环比上涨1.2%，同比增长8.5%。同比涨幅创了近40年来的最高纪录。

在消费者成本急速飙升的重压下，拜登的支持率未能维持上周小幅增至45%的升势，仅比3月中旬录得的历史低点——40%的支持率——多一个百分点。

乌克兰战争引发能源和食品成本等上升，令美国人怨声载道。民调显示，美国民众希望拜登优先处理经济问题，27%的受访者说，经济是当今美国面临的最重要问题。

这项为期两天的民调也显示，53%的美国人不认可拜登的表现，只有四分之一的美国人认为美国正朝着正确的方向前进。

拜登周二公布了在夏季扩大更高生物燃料混合汽油供应的计划，以遏制燃料成本的飙升，并减少对外国能源的依赖。

外界普遍预计民主党将在中期选举中失去对众议院甚至参议院的控制权，而共和党料将会阻止拜登的多项法案在国会通过。

分析人士认为，受俄乌冲突及其后续影响持续，冠病疫情导致的供应链中断情况仍未好转等影响，美国通胀水平不太可能在短期内回落到美联储设定的2%目标水平。但也有专家认为，3月核心CPI环比增幅仅为0.3%，是六个月以来的最小增幅，将可能预示着3月美国通胀已见顶。