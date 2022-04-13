斯里兰卡陷入财务危机 呼吁侨民寄钱回家救济

（早报讯）斯里兰卡陷入财务危机，周二（4月12日）宣布暂停偿还部分外债，以避免硬性违约。该国无奈之余敦促其海外公民寄钱回家，帮助支付急需的食品和燃料。

法新社报道，斯国目前正处于自1948年独立以来最严重的经济危机，基本商品的严重短缺和定期停电造成人民广泛陷入困境。当局正面对公众的强烈愤怒和激烈抗议，他们要求政府在与国际货币基金组织进行救济谈判前辞职。

斯国中央银行行长韦拉辛格周三（4月13日）呼吁目前人在海外的斯里兰卡人“在这个关键时刻通过捐赠急需的外汇来支持国家”。韦拉辛格说，这些资金将用来补充稀缺的汽油、药品和其他必需品的供应。

他在一份声明中说，斯国已在美国、英国和德国设立了捐款银行账户，并向侨民承诺，“这种外汇转账将只用于进口必需品，包括食品、燃料和药品”。

但到目前为止，一部分斯国侨胞仍然质疑韦拉辛格的承诺。一位在澳大利亚的斯里兰卡医生说：“我们不介意提供帮助，但我们不能把现金交给政府。”

一位在加拿大的斯里兰卡软件工程师也说，他不相信这些钱会被用在有需要的人身上。他说：“这可能与海啸资金的去向相同。”

他指的是2004年12月印度洋大海啸发生后，斯国所得到的数百万美元援助。有传言指，为幸存者筹集的大部分外国现金捐款最终落入了政客的口袋，包括现任总理拉贾帕克萨。拉贾帕克萨最终被迫归还了转入个人账户的海啸援助资金。