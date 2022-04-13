周三美市盘前走势偏高 重点谈制造比特币生态环境的Block

今天重点：

今晚（4月13日）美国各主要股指期货，在各大主要银行公布业绩报告之前偏高。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起23.20点或0.53％，报4420.70点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也起99.20点或0.71％，报14039.40点；道琼斯指数期货也上升164.90点，报34385.30点。

美国劳工部隔夜发表的3月份消费者物价指数（CPI）报告显示，该指数创下自2005年9月以来的最大单月涨幅，年涨幅为8.5％，是40多年来最热的同比通胀数字。

联储局理事布雷纳德（Lael Brainard）也在隔夜发表讲话重申，央行需要“迅速”应对数十年一遇的高通胀。在他的言论传开后，股市即刻扭转原先的偏高走势。

美国华尔街股市隔夜（周二）先起后跌，保健股和金融股领跌。标准与普尔500指数隔夜下跌15.08点，闭市报4397.45点。重量级的道琼斯指数则退低87.72点，闭市报34220.36点。纳斯达克100指数隔夜下跌0.36％或49.97点，以13940.24点收市。

美国股市隔夜交易继续保持淡静，交易所的总成交量为112亿5000万股，比过去20天的126亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

摩根大通（JPMorgan Chase）将于今晚率先发布业绩。该股今晚盘前略微退低1.29美元，截稿时报130.25美元。

高盛（Goldman Sachs）日前刚把CrowdStrike这家网络安全公司的股票评级调高到“买入”，支持该股隔夜上涨3.2％。今晚盘前该股继续上升2.88美元，截稿时报226.39美元。

在美市的中概股今晚盘前走势偏高。哔哩哔哩、滴滴、京东、理想汽车、网易、拼多多、RLX科技和小鹏均涨1％至3％之间。

加密货币相关股票今晚盘前上涨。Coinbase、Block、Riot Blockchain、Canaan、Marathon Digital、SOS Limited和The9上涨幅度介于1％至5％。

英国药企葛兰素史克（GSK）将以19亿美元收购医药公司Sierra Oncology股票，大力支持Sierra Oncology股票在盘前交易中飙升36.89％，截稿时报54.10美元。

AMC隔夜宣布将展开影院收购计划，为集团增加多七个新的戏院地点，支持该股票在今晚盘前交易中出现反弹。截稿时该股起0.21美元，报17.63美元。

最近刚宣布与特斯拉（Tesla）合作开设比特币“采矿场”的Block是个业务重心放在比特币的公司。下文我们就来看看这只股的一些动态。该股今晚盘前起1.87美元，截稿时报124.76美元。

盘前活跃股按序：达美航空（Delta Air Lines）、美国航空（American Airlines）、英伟达（NVIDIA）、Carnival Corp和苹果（Apple）。截稿时，这些活跃股的股价全部上升。

Block（纽约证券交易所代码：SQ）

（早报讯）当美国金融服务和数码支付公司Square在去年底更名为Block时，很少人留意到它改名背后的真正用意。原来Block不仅要成为金融服务企业，也对成为加密货币市场的领导地位虎视眈眈。

Block首席执行官多尔西（Jack Dorsey）一直都是比特币的大力支持者。自2017年底以来，该公司就已允许用户购买、出售和持有比特币。Block将比特币视为更广泛的金融包容性的催化剂，它希望通过提高认识和发展商业基础设施来推广这一点。

加拿大皇家银行（RBC）分析师佩林（Daniel Perlin）就说：“Block已将自己定位为这个科技领域的领导者。它不仅承受比特币的曝险，而且还不断将比特币作为解决方案嵌入其企业各个产品之中，专注于发展比特币生态系统。”

Block不仅允许买卖比特币，而且还在推广一系列主要的“以比特币为重点的举措”。其中包括：硬件钱包、个人比特币挖矿，以及从法定货币到比特币的“去中心化”。

不仅如此，刚刚在上周五（4月8日）Block也发布文告宣布，正式与特斯拉（Tesla）和区块链技术公司Blockstream合作，在德克萨斯州建设一个使用特斯拉太阳能电池阵列技术的可持续比特币“采矿场”。

这个设施将于今年较迟时候完工，预计能量供应将可高达3.8兆瓦。这个利用太阳能电池的比特币开采项目，或将颠覆人们因为开采消耗能源而否定比特币的言论。

上周，KeyBanc的分析师贝克（Josh Beck）将Block股票的目标价从原本的175美元上调至180美元。贝克表示，他维持对Block股票的“增持”评级，而且他是以Block在金融科技、先买后付（Buy Now Pay Later）市场和加密货币中的地位，决定上调该股的目标价。

另外，Tipranks的34名分析师似乎也很看好Block的前景。当中的30名分析师给予该股“买入”的评级，4名分析师给予“持守”，一年期限平均目标价是185.39美元。该股的隔夜闭市价是122.89美元。