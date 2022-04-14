美国推动联合国进一步制裁朝鲜 将拉萨斯黑客列入黑名单

（早报讯）路透社周三（4月13日）报道，美国正在推动联合国安理会对朝鲜进一步制裁，禁止向该国出口烟草和一半的石油，并将拉萨斯黑客组织列入黑名单， 以惩罚朝鲜接二连三发射弹道导弹。

美国本周向15个安理会成员分发了该草案。目前还不清楚草案将在何时进行表决。决议需要九张"赞成"票，并能得到俄罗斯、中国、法国、英国或美国的支持。俄罗斯和中国早前已经表示反对加强制裁朝鲜。

美国朝鲜问题特使金星容上周说，美国已经与中国和俄罗斯讨论了这项草案，但“不幸的是，我不能报告说我们迄今已与他们进行了富有成效的讨论”。

美国和韩国的官员和分析人士也说，越来越多的迹象表明，朝鲜可能很快进行自2017年以来的首次核武器试验。

美国起草的联合国决议将扩大对弹道导弹发射的禁令，并将把对朝鲜的原油出口减半至每年200万桶。它还寻求禁止朝鲜出口“矿物燃料、矿物油和其蒸馏产品”。

安理会上一次收紧对平壤的制裁是在2017年，但从那时起，北京和莫斯科就以人道主义为由推动放宽制裁措施。美国和盟友说，朝鲜领导人金正恩应该为人道主义局势负责，指责他把钱转用于核武器和导弹项目，而不是花在朝鲜人民身上。

据独立的联合国制裁监督员称，朝鲜对加密货币交易所的网络攻击，为平壤赚取了数亿美元。草案也将对拉萨斯集团（Lazarus Group）黑客组织实施资产冻结，美国称该组织由朝鲜的主要情报局--侦察总局控制。

拉萨斯集团被指控参与了“想哭”（WannaCry）勒索软件攻击、对国际银行和客户账户的黑客攻击，以及2014年对索尼影视娱乐公司的网络攻击。