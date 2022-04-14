世卫：冠病仍是国际关注的突发公共卫生事件

文 /
张佳莹

发布 / 2022年4月14日 1:35 PM

世卫组织总干事谭德塞说，上周全球新增冠病死例数创下了自冠病大流行早期阶段以来的最低纪录。（路透社档案照）
世卫组织总干事谭德塞说，上周全球新增冠病死例数创下了自冠病大流行早期阶段以来的最低纪录。（路透社档案照）

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（早报讯）虽然近期全球新增冠病确诊病例数和死亡病例数持续下降，但世界卫生组织周三（4月13日）说，冠病大流行仍是“国际关注的突发公共卫生事件”，并建议各国随时做好应对准备。

世卫组织总干事谭德塞当天在记者会上说：“有一个好消息。上周（全球新增）冠病死亡病例数创下了自冠病大流行早期阶段以来的最低纪录。”

据世卫组织最新发布的冠病疫情周报，在4月4日至10日这一周，全球新增冠病确诊病例数和死亡病例数均连续第三周下降。各国向世卫组织报告的新增确诊病例超过700万起，新增死亡病例超过2万2000起，与前一周相比分别下降了24%和18%。

但谭德塞同时提醒说：“一些国家仍出现了严重的病例激增，这给医院带来压力。由于冠病检测（数量）已经显著减少，我们监测（疫情）趋势的能力受到影响。”世卫组织呼吁所有国家对至少5%的冠病样本进行测序，以跟踪病毒变异情况。

谭德塞说，世卫组织目前正密切关注一些奥密克戎亚型毒株，包括BA.2、BA.4和BA.5，以及BA.1和BA. 2的重组毒株。世卫组织此前在一份声明中表示，博茨瓦纳和南非的科学家近期检测到了奥密克戎毒株的新亚型，已标记为BA.4和BA.5。但由于样本和测序数量有限，目前仍不清楚它们是否更具传播性或危险性。

世卫组织冠病大流行突发事件委员会发布了其最新建议。委员会认为冠病大流行继续构成“国际关注的突发公共卫生事件”，并建议如果因冠病疫情导致住院人数、重症人数及死亡人数增加，并影响到卫生系统的处置能力，各国应继续采取公共卫生和社会措施，如戴口罩、居家隔离、勤洗手和改善室内通风等，并随时准备根据病毒和人口免疫力的变化迅速强化相关措施。

谭德塞建议说：“保护自己的最好方法是接种疫苗，并依建议注射加强针；继续戴好口罩，特别是在拥挤的室内空间；室内人员应常开门窗通风，保证通风良好。”

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