假新闻刺激低价股Lithium Corporation 交易一度飚高200％

（早报讯）虚假新闻稿隔夜盛传于股市，声称特斯拉（Tesla）并购Lithium Corporation，导致该低价股（penny stock）隔夜中盘交易一度飙升200％。最后该股虽然在午盘退低，但是全日也起了25％以0.3590美元收市。

隔夜市场出现的一则的假新闻，是由AB Newswire发布的题目为“特斯拉收购Lithium Corporation这家位于内华达州的锂矿公司”的新闻稿。新闻稿里的媒体联系人的则是5W Public Relations。

该新闻稿称：“特斯拉在德克萨斯州和柏林的霸级新工厂扩大生产，因此对锂的需求正在快速增长。在过去的几周里，就已经有传言称特斯拉已经收购了Lithium Corporation。”

根据Benzinga的报道，“5W的发言人说，他们不知道新闻稿的来源，也不知道为什么会列出5W的联系信息。5W没有发布此版本新闻，因为我们也不代表新闻稿里提及的任何一家公司。”

Lithium Corporation是一家专注于能源存储领域和高科技行业的能源金属公司。该公司的市值低不到4000万美元，因此如果真被特斯拉这样的公司收购，肯定会让股东兴奋不已。

Lithium Corporation说；“与这则新闻稿和社交媒体上流传的谣言相反的是，我们并没有收到特斯拉公司表达的任何兴趣，我们也没有员工离开公司加入特斯拉。当然，如果马斯克（特斯拉首席执行官）愿意，我们很乐意与他洽谈。但是目前两家公司之间没有任何关系。”

其实这不是第一次美国股市因为出现虚假新闻稿，而引起涉及的股票出现价格大幅波动。去年9月间，一份假新闻稿也曾经声称，超级市场巨无霸沃尔玛（Walmart）将接受莱特币（Litecoin）为一种加密货币支付方式，支持莱特币与沃尔玛股价出现波动。