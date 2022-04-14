百双经典耐克滑板系列球鞋拍卖 预料成交额超越100万元

（早报讯）百双耐克滑板（Nike Skateboarding）系列经典球鞋在本月公开拍卖，预料会吸引各界球鞋收藏家参与，总成交价估计将达85万美元（约115万新元）。

苏富比是为庆祝耐克滑板推出20周年，在本月推出耐克SB系列20年回顾拍卖展。拍卖会展出百双广受欢迎的耐克滑板品牌的历史代表性球鞋，以及其对运动鞋文化的各个款型。这项拍卖活动即日起至4月25日接受网上竞标。

耐克SB Dunk是在2002年正式亮相的。当时耐克是对1980年代设计的著名Dunk篮球运动鞋进行了重新设计，并把球鞋“升级”以配合滑板社区需求。耐克前高管博德克（Sandy Bodecker）就是凭耐克SB系列在2000年代初期打造了全新的耐克精品市场。

这次拍卖会的焦点之一是：附布鲁克林涂鸦艺术家Futura签名的耐克SB Dunk High Pro‘FLOM’&‘FLOM’滑板甲板和运动鞋。这个项目预计能够取得6万4000美元至9万美元的成交价。这也是世界上仅有的24套的其中之一，而且还是“未佩戴状态”的收藏品。

另一个也备受瞩目的是耐克SB Dunk Low Pro Paris Bernard Buffet样品鞋，成交价估计会介于7万7000美元至9万6000美元之间。

在2003年耐克举行“White Dunk”巡回展时，就为每个主办城市推出不同款式的球鞋。当时总共推出了200双的限量版球鞋。这次拍卖的這双则代表巴黎，因此鞋面上还印有法国画家贝布菲（Bernard Buffet）的作品。