超级富豪马斯克决定以430亿美元并购推特

（早报讯）马斯克（Elon Musk）宣布全面收购推特（Twitter），并给出了一个“最佳和最终”买价。马斯克声称，推特是一家具有非凡潜力的公司，而他将让推特释放潜能。

这位全球首富将以每股54.20美元的现金展开收购。之前马斯克是以每股平均36.16美元买进他现在持有的推特股票。这次的收购价比他原先买的还要高出将近50％。根据彭博社计算，如果收购行动成功，将是个总值达430亿美元的大动作。

这个惊人消息一出，这家社交媒体公司的股价即刻飙升了11.45％，截稿时报51.10美元。

马斯克是在周四（4月14日）提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中，宣布了这个敌意收购（hostile takeover）计划。他是在今年4月4日首次披露了持有推特的约9.1％股份，也就是7310万股推特股票。

马斯克也是推特里最受关注的用户之一，拥有超过8000万名粉丝。过去他一直直言不讳地谈到他想在该社交媒体平台上实施的各种改变。在本月宣布成为推特最大股东之后，推特也邀请他加入董事会。

但是根据美国证券交易委员会条例，在整个董事会任期内或之后的90天内，马斯克不能成为公司已发行普通股14.9％以上的持有人。从上周高调宣布加入董事会，到本周一拒绝加入董事会，前后也只是几天时间而已。

在刚过的周六，马斯克还活跃于他的推特上，并发推文建议推特高级订阅服务（Twitter Blue）进行改变，包括：削减价格、禁止广告，以及提供使用加密货币狗狗币支付的选项。

根据福布斯最新数字，马斯克已经是全球首富，他目前的2190亿美元身价，买下推特是轻而易举之事。