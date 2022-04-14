周四美市盘前走势平平 重点谈分析师眼里的微软

今天重点：

●今晚（4月14日）美国各主要股指期货几乎持平。在7时20分截稿时，标准与普尔500指数期货微跌0.30点或0.01％，报4446.30点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则微起3.10点或0.02％，报14220.40点；道琼斯指数期货也上升66.60点，报34631.20点。

●华尔街股市投资者消化了刚发布的通胀数据，以及喜忧参半的季度业绩，让对利率敏感的成长型股票隔夜似乎开始复苏，推动华尔街各大股指隔夜（周三）收高。

●此外，美国国债收益率下降，也让投资者把焦点转向科技股，带动以科技股为主的纳斯达克指数领涨，其中要以半导体股表现较为突出。

●美国华尔街股市隔夜先跌后起。标准与普尔500指数隔夜起49.14点，闭市报4446.59点。重量级的道琼斯指数则上升344.23点，闭市报34564.59点。纳斯达克100指数隔夜也攀高1.99％或277.05点，以14217.29点收市。

●美国股市隔夜交易则相当淡静，交易所的总成交量只有105亿2000万股，比过去20天的123亿3000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

●Bed Bath & Beyond隔夜发布的每股亏损0.92美元，营业额同比下滑22％至20亿5000万美元。这个业绩比市场分析师之前的共识，即每股盈利0.03美元，以及20亿8000万美元营业额差了一大截。因此该股今晚盘前下跌0.28美元，截稿时报17.48美元。

●据中国媒体报道，蔚来（NIO）表示，目前供应链略有恢复，合肥生产基地正在逐步恢复生产，但后续生产计划还将取决于供应链的恢复情况。该股今晚盘前微跌0.09美元，截稿时报20.33美元。

●日前摩根士丹利（Morgan Stanley）的分析师刚刚发布对微软（Microsoft）的分析报告。今天下文我们就来看看这位分析师对该股的评价。该股今晚盘前微起0.04美元，截稿时报287.66美元。

●盘前活跃股按序：推特（Twitter）、特斯拉（Tesla）、英伟达（NVIDIA）、超微（Advanced Micro Devices）、苹果（Apple）和达美航空（Delta Air Lines）。截稿时，这些活跃股的股价大部分上升。

分析师认为，微软在软件领域继续有着强大的长期定位、出色的盈利能力，以及合理估值。这是个罕见的组合。（路透社）

微软（Microsoft）

（纳斯达克证券交易所代码：MSFT）

美国股市开年至今走势严峻。即使是股市最好的、最出名的公司在今年恶劣的环境中也很难有突出的表现。微软（Microsoft）就是其一。微软股价今年迄今总共下跌了14.08％，隔夜闭市报287.62美元。

虽然大环境不利，但是，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师韦斯（Keith Weiss）日前刚发布微软分析报告并认为，在不稳定的宏观气候下，微软已经表现得相当不错了。

这位在TipRanks属于五星级的分析师解释说：“微软在软件领域继续有着强大的长期定位、出色的盈利能力，以及合理估值。这是个罕见的组合。”

韦斯指出，即使在当今不稳定的环境中，整个软件支出环境“依然强劲”。该银行最近对各首席信息官进行调查得出的结论是，微软仍然在“关键增长”和“可防御支出”类别中拥有强势定位。而且在各个企业都逐步把工作负载继续迁移到云端的当儿，微软Azure云端业务预料也会继续保持强劲。

虽然市场一些分析师认为，Azure的40％以上的增长是“不可持续的”，并且担心在本财政年的第三季度的盈利总结之前，微软增长将同比迅速“减速”至30％的范围内，但韦斯认为，尽管增长速度不会再加速，但是现有的增长势头会仍然保持“强劲”。

另外，微软业务是否会受到个人电脑市场增长放缓的影响，也是受投资者关注的。特别是，这家软件巨头旗舰软件Office 365一直都是该公司的业务主要支柱。

根据IDC的新数据显示，在过去两年因冠病疫情而导致的个人电脑需求激增情况，已经出现放缓现象。今年第一季度的全球个人电脑出货量就同比下降了5.1％。

不过，整体而言，韦斯认为微软“增长”的业务会盖过“放缓”的业务。因此他给于微软的股票评级为“增持”，目标价则是372美元。

瑞银（UBS）分析师凯尔斯特德（Karl Keirstead）也持有相同看法。他在本周一重申了他对微软股票的“买入”评级，以及360美元的目标价，并认为，如果今年较迟时候或明年初经济出现低迷状态，微软股票很可能会被视为极佳的“避风港”。

在TipRanks的27名分析师似乎也看法也相当一致。他们全部都给予微软股“买入”的评级，一年期限平均目标价是374.88美元。