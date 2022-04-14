巫统：依斯迈沙比里是巫统来届大选后首相候选人

（早报讯）（吉隆坡综合讯）马来西亚执政党巫统宣布，现任首相依斯迈沙比里将是巫统第15届大选后的首相候选人。巫统也决定，政府与希盟签署的《政治转型与稳定谅解备忘录》今年7月31日期满后将不再延长。换言之，巫统可能在那之后随时促成全国大选。

巫统最高理事会今晚（4与14日）召开会议后，巫统总秘书阿末马斯兰发布声明宣布上述立场。声明也表示，巫统将继续支持在国会通过反跳槽法令，同时不会向任何企图阻扰这项法令者妥协。

阿末玛斯兰也表示，巫统将会在5月14日召开特别全国代表大会，以修正巫统党章中针对党选期限的条文。

巫统最高理事会上述宣布，随即遭到其中一名最高理事达祖丁泼冷水。达祖丁昨晚在巫统的一场开斋晚宴接受媒体访问时说，他不认为巫统领导的国阵胜选后的首相候选人一定是依斯迈沙比里。他也暗示依斯迈沙比里只是“海报人物”（poster boy）。

达祖丁也是前巫统选举主任。他说，例如今年3月柔佛州选举前，巫统多次表明州选举后的柔佛州务大臣将是原任大臣哈斯尼，不料最后接任大臣者，却是巫统吗什区州议员翁哈菲兹。

他说：“海报人物就表示他在胜选后成为首相？这并非板上钉钉的事。（前柔州大臣）哈斯尼也是柔佛州选举的代表人物，不过，（柔州选举）之后发生什么事？”他表示，若国阵在来届大选胜出，任何人都有机会成为首相。