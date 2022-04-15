意大利巧克力巨头将停用马国森那美棕榈油

（早报讯）在美国海关发现马来西亚森那美种植园违反强迫劳动法后，意大利巧克力巨头费列罗决定停止采用森那美种植园的棕榈油。

路透社周五（4月15日）报道，费列罗（Ferrero）生产的费列罗金莎巧克力（Ferrero Rocher）和榛子味巧克力酱（Nutella）都使用棕榈油。

费列罗以电邮回复路透社的询问时说，该公司将遵守美国海关与边境保护局的这一决定，并已要求其全球供应商停止向森那美（Sime Darby）采购棕榈油和棕榈仁油。

在费列罗之前，北美的最大巧克力类糖果制造商好时公司（Hershey Co）和通用磨坊公司（General Mills Inc）已宣布不再向森那美采购棕榈油。虽然费列罗的采购量相对较少，但这一消息料将进一步打击森那美和马来西亚的声誉。

除了棕榈油业，马来西亚其他多个行业包括手套生产商也面临越来越多的虐待外劳等指控。

森那美回答路透社询问时说，该公司已就人权领域制定了一系列措施以改善情况，并向该公司所有致力于可持续发展的利益相关者作出承诺。

森那美还补充说，费列罗并不是它的客户。

根据费列罗的声明，该公司并没有直接向森那美购买棕榈油，并指其棕榈油总供应量中只有0.25%是由森那美供应。