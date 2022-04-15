IMF：俄乌冲突将致143个经济体增长预期下调

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃说，俄乌冲突使全球经济复苏遭受巨大挫折，其影响将导致143个经济体今年的经济增速预测值被下调，这些经济体占全球经济总量的86%。

新华社报道，格奥尔基耶娃周四（4月14日）在IMF和世界银行春季会议的前瞻讲话中指出，目前的状况是危机叠加，冠病疫情尚未结束，病毒持续肆虐，而俄乌冲突的经济冲击快速扩散，波及全球。

俄乌冲突之前，疫情已令世界经济复苏势头减弱。在今年1月发布的《世界经济展望报告》更新内容中，IMF已经将2022年世界经济增速预测值下调0.5个百分点至4.4%。

格奥尔基耶娃表示，自那以后，经济前景已大幅恶化，俄乌冲突通过大宗商品、贸易和金融渠道带来溢出效应，并可能进一步加剧不平等。通货膨胀、融资环境收紧、全球供应链瓶颈，也对经济活动造成了影响。

IMF下周将发布新一期《世界经济展望报告》，预计将进一步下调2022年和2023年世界经济增速预期。格奥尔基耶娃说，当务之急是结束冲突、抗击疫情，并应对通胀高企和债务攀升的问题。她呼吁全球行动起来，共同应对气候变化、拥抱数码革命。

格奥尔基耶娃还警告，在发达经济体收紧货币政策的背景下，新兴和发展中经济体面临的潜在溢出风险有所增加，其借贷成本可能上升，还可能受到资本外流冲击。