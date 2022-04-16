美正副总统公布税单 拜登夫妇去年收入逾60万美元

（早报讯）美国总统乔拜登和夫人吉尔周五（4月15日）公布了两人共同申报的2021年联邦纳税申报表，两人去年的收入合计61万零702美元（约82.9万新元），所缴纳的实际联邦所得税率为24.6%。

美国之音和路透社综合报道，纳税单显示，拜登夫妇向慈善机构捐赠了约2.8%的收入，即1万7384美元，其中包括5000美元捐给防止儿童虐待的博·拜登基金会。博·拜登为拜登的长子，在2015年因癌症病逝。

拜登去年的总统年薪收入为37万8333美元，略低于40万美元的总统正常年薪，原因他1月20日才正式就职。吉尔在北弗吉尼亚社区学院教书的收入为6万7116美元。

拜登夫妇共获得10万3258美元的应税利息、养老金、年金、个人退休账户和社会保障福利，以及6万1995美元的书版税收入。

白宫发表声明说：“总统通过此次公布，把他过去24年的纳税单一并向美国人民公开，再次表明他致力于向美国人民公开自己作为三军统帅的财务状况。”

美国副总统哈里斯和她的丈夫埃姆霍夫也公布了他们2021年的纳税申报表。

白宫说，哈里斯和她丈夫经联邦调整后的总收入为165万5563美元，所缴纳的实际联邦所得税税率为31.6%。

白宫一名发言人说，埃姆霍夫于去年辞去律师事务所的工作，该事务所将在数年内偿还他的合伙股权金。

哈里斯2021年的著作销量有所增长，净利润为38万6713美元。

埃姆霍夫在乔治敦大学法学院任教，哈里斯和埃姆霍夫的薪资合计38万零288美元，出售他们在旧金山的房子获得了大约31.9万美元。

根据白宫提供的信息，哈里斯和埃姆霍夫为慈善机构捐赠了大约1.3%的收入，即2.21万美元。

美国前总统特朗普2016年竞选总统期间拒绝公布其纳税申报信息，打破了美国40余年来的总统候选人的惯例。围绕其税务申报情况的争议一直持续到他的总统任期。