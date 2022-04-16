推特通过“毒丸”计划 回堵马斯克敌意收购

（早报讯）推特（Twitter）周五（4月15日）紧急通过“有期限的股东权利计划”，以抵挡亿万富豪马斯克（Elon Musk）的430亿美元现金敌意收购（hostile takeover）计划。

董事会提出的“有期限的股东权利计划”（Limited-duration Shareholder Rights Plan），也在市场被称为“毒丸防御策略”。它是以抵制潜在收购者的出价为防守。如果任何人在未经董事会批准的交易中获得推特已发行普通股15％或超过15％，这个“抵制”权利将生效。

“毒丸防御策略”允许现有股东以折扣价购买额外股份的权利，有效地稀释了敌对方的所有权权益。这个策略在挂牌公司受到激进投资者攻击或敌意收购时是个常用的策略。

根据推特说，这个计划将在2023年4月14日到期，为期一年。

彭博社说，据知情人士透露，推特是希望这个计划能够让公司争取多一点时间做进一步的盘算。该董事会是在刚过的周四，开会讨论马斯克的收购事项。他们希望能够进一步分析这项收购，以及与有关人士进行谈判，最终他们也不完全排除可能接受这项收购。

该报道也说，除了马斯克的提议外，推特也一直在吸引其他各方的收购兴趣，包括专注于技术的私募股权公司Thoma Bravo。目前高盛集团（Goldman Sachs）和摩根大通（JPMorgan Chase）正在为推特提供有关的咨询服务。

马斯克周五并没有对这个“毒丸”做出反应，但是他感谢在推特民意调查中73％表示支持他收购计划的网民，并认为取消推文的字数限制早就应该实施了。

马斯克是在周三（4月13日）在致推特董事会的封信中，提出了这项收购计划。在这些证券文件中，还包括他发送给推特董事会的一封信。信中说：“这是一个高价，你的股东会喜欢的。”

不过，外界至少有一位知名投资者表示，这个出价太低了。沙特阿拉伯的塔拉勒王子（Prince Alwaleed bin Talal）表示，这收购价并没有反映出“这个社交媒体平台的内在价值”。

马斯克在周四TED Talk上则表示，如果推特的董事会拒绝他的收购提议，他有还有另一个B计划。不过他拒绝详细说明。

他只说：“如果交易不成功，鉴于我对管理层没有信心，也不相信我能够推动公开市场的必要变革，我将需要重新考虑我作为股东的立场。”

这位全球首富是要以每股54.20美元的现金展开收购。之前马斯克是以每股平均36.16美元买进他现在持有的推特股票。这次的收购价比他原先买的还要高出将近50％。根据彭博社计算，如果收购行动成功，将是个总值达430亿美元的大动作。

马斯克是在今年4月4日首次披露了持有推特的约9.1％股份，也就是7310万股推特股票，是推特目前的最大股东。

在本月宣布成为推特最大股东之后，推特也曾邀请他加入董事会。但是根据美国证券交易委员会条例，在整个董事会任期内或之后的90天内，马斯克不能成为公司已发行普通股14.9％以上的持有人。因此当马斯克在本周一拒绝加入董事会后，市场就已经开始众说纷纭。

推特股价周四闭市时报45.08美元，微跌0.77美元。