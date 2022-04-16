美监管局批准使用首款呼吸式冠病检测

（早报讯）美国食品和药物管理局（FDA）周四（4月14日）发布紧急使用授权，首次批准使用一款能在三分钟内显示冠病检测结果的呼吸式检测。专家指出，这是个有意义的里程碑，为日后开发更多使用呼吸样本进行检测的方法开启了大门。

综合外电报道，由美国医药设备制造公司InspectIR Systems研发的呼吸式冠病检测，获得FDA授权为18岁以上的人群，在医生办公室、医院或移动测试站点等地方收集和分析样本。

FDA表示，该检测方式在一项针对2409人的研究中得到验证，它可以准确识别出91.2%的染疫者，以及99.3%的检测呈阴性的样本。随后针对奥密克戎变异毒株的检测也取得相似结果。研究结果显示，该呼吸式检测的敏感度可媲美快速抗原检测。

不过，科学家认为，要大规模进行呼吸式检测法仍是挑战，也有一些执行上的限制。例如，进行检测所需的仪器很大，相等于一个手提箱的大小，而且只能由受过培训的操作员在医疗专业人员的监督下使用。此外，一台机器每小时只能处理大约20个样本，因此若要进行大规模检测，就得采购多台设备。

该公司则表示，希望每周将能生产约100台冠病呼吸式检测仪器（InspectIR Covid-19 Breathalyzer），并预计将它们出租给需要进行大规模检测的企业或行业，例如疗养院、油轮公司甚至是学校等。