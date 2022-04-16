美与欧洲多国报告不明病因儿童肝炎病例

（早报讯）美国、英国、西班牙、爱尔兰近日报告在儿童群体中发现不明病因的肝炎病例。部分病例样本中检测到冠病病毒或腺病毒，但这些病毒在肝炎病例发病机制中的作用尚不清楚。

英国4月5日向世界卫生组织报告了苏格兰地区的10例儿童严重急性肝炎病例。三天后，全英报告的这类病例升至74例。部分患者病情严重，有六名患儿已接受肝脏移植。

新华社引述世界卫生组织15日发布的公报说，患者多为10岁以下儿童，临床综合征表现为急性肝炎，肝酶明显升高，通常伴有黄疸，有时伴有胃肠道症状。苏格兰地区最早报告的10例病例中，有一名患者于今年1月出现症状，其余九人3月发病，患者年龄在11个月至五岁之间。

此外，西班牙、爱尔兰也出现该病的确诊或疑似病例，西班牙报告的三名患者年龄在22个月至13岁之间。

另据媒体引述美国卫生部门说，已发现九个类似这种肝炎的病例，全部在亚拉巴马州，患者年龄在一至六岁间，其中两名儿童需要肝脏移植。

截至目前，导致这种肝炎的原因尚不明确。世卫组织通报说，经实验室分析，已排除这些病例由甲、乙、丙、丁、戊型肝炎病毒导致的可能性，从部分病例样本中检测到了冠病或腺病毒。

联合国新闻中心的报道说，迄今为止，还没有发现其他流行病学风险因素，包括近期的国际旅行。

世卫组织指出，虽然一些患者带有导致冠病的严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2）和／或腺病毒，但应对病毒进行基因鉴定以确定病例之间的任何潜在关联。