美与欧洲多国报告不明病因儿童肝炎病例

文 /
李月霞

发布 / 2022年4月16日 11:57 PM

更新 / 2022年4月17日 12:05 AM

近期发现的一些急性肝炎儿童患者带严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2和／或腺病毒。（路透社）
近期发现的一些急性肝炎儿童患者带严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2和／或腺病毒。（路透社）

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（早报讯）美国、英国、西班牙、爱尔兰近日报告在儿童群体中发现不明病因的肝炎病例。部分病例样本中检测到冠病病毒或腺病毒，但这些病毒在肝炎病例发病机制中的作用尚不清楚。

英国4月5日向世界卫生组织报告了苏格兰地区的10例儿童严重急性肝炎病例。三天后，全英报告的这类病例升至74例。部分患者病情严重，有六名患儿已接受肝脏移植。

新华社引述世界卫生组织15日发布的公报说，患者多为10岁以下儿童，临床综合征表现为急性肝炎，肝酶明显升高，通常伴有黄疸，有时伴有胃肠道症状。苏格兰地区最早报告的10例病例中，有一名患者于今年1月出现症状，其余九人3月发病，患者年龄在11个月至五岁之间。

此外，西班牙、爱尔兰也出现该病的确诊或疑似病例，西班牙报告的三名患者年龄在22个月至13岁之间。

另据媒体引述美国卫生部门说，已发现九个类似这种肝炎的病例，全部在亚拉巴马州，患者年龄在一至六岁间，其中两名儿童需要肝脏移植。

截至目前，导致这种肝炎的原因尚不明确。世卫组织通报说，经实验室分析，已排除这些病例由甲、乙、丙、丁、戊型肝炎病毒导致的可能性，从部分病例样本中检测到了冠病或腺病毒。

联合国新闻中心的报道说，迄今为止，还没有发现其他流行病学风险因素，包括近期的国际旅行。

世卫组织指出，虽然一些患者带有导致冠病的严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2）和／或腺病毒，但应对病毒进行基因鉴定以确定病例之间的任何潜在关联。

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