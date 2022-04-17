安华与纳吉5月12日马大辩论

（早报讯）马来西亚前首相纳吉及公正党主席安华将于5月12日就沙布拉能源（Sapura Energy）等议题，在马大举行公开辩论并同步线上直播。这将是安华与纳吉首次公开辩论。

公正党通讯主任法米及雪州国阵宣传主任依山加里尔今天（4月17日）在联合记者会时宣布，辩论日期将定于5月12日晚上9时，在马大东姑大礼堂举行。这是公正党1999年创党23年来，首次与巫统举行联合记者会。

法米指出，辩论将以混合模式进行，现场可让约500位民众观看，大会也将进行线上直播。网媒Malaysia Gazette记者哈斯丽娜卡玛鲁丁将成当晚辩论会的主持人。“辩论将有三个环节。首先的辩论是关于沙布拉能源，再来是关于国家前景，接着是问答环节。辩论时长1小时半至两小时，晚上11时左右结束。”

依山加里尔表示，辩论会暂定上述三个环节。“我觉得今天应该写进历史，因为这是公正党首次和巫统坐在一起召开记者会。”

沙布拉能源是一家上市公司，政联公司国民投资机构（PNB）持有四成股份。这家公司近期面对财务困难，引发政府是否应该出手拯救的争议。纳吉认为政府应该出手相救，但公正党前副主席拉菲兹认为，公司的新管理层有能力解决问题。安华与纳吉过后同意辩论此事。