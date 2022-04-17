约翰逊将访印度 讨论贸易与安全课题

（早报讯）英国首相约翰逊4月21至22日出访印度，与印度总理莫迪讨论贸易与安全课题。这将是约翰逊担任首相以来首次访问印度。

法新社报道，约翰逊在出访前发布的一份声明中说：“在我们的和平与繁荣面临专制国家威胁之际，民主国家与朋友们团结一心非常重要。”

自乌克兰战争爆发以来，英国和印度对俄罗斯挥军乌克兰持不同看法。伦敦对莫斯科实施经济制裁，并提供武器给基辅；莫迪政府则未公开谴莫斯科。印度在联合国安全理事会投票谴责莫斯科对邻国的“侵略”时也未投赞同票。

印度表明，俄罗斯是该国外交政策的重要支柱，印度在国安方面仰赖与莫斯科的战略伙伴关系。

约翰逊说，这次访问将着重在“对两国人民都重要的事，从创造就业与经济成长，到能源安全与防卫”。约翰逊说：“在现在这种不确定时刻，作为经济大国与世界最大的民主国家，印度是英国高度重视的战略伙伴。”

约翰逊办公室说，约翰逊与莫迪22日会在德里举行深度会谈，讨论战略防御、外交与经济伙伴关系，希望加强伙伴关系，增进在亚太的安全合作。

约翰逊也将尝试就英印自由贸易协议的协商取得进展。约翰逊办公室说，这项协议预计可让英印双边贸易在2035年前提高到每年280亿英镑（496亿新元）。