印尼年轻人失业率高 佐科委任歌手担任G20发言人被批浮夸

（早报讯）印度尼西亚在爆发乌克兰危机之际，任命一名女流行歌手担任本届二十国集团（G20）发言人，希望以此拉近佐科政府和印尼年轻人的距离，批评人士斥之为“虚荣浮夸的任命”。

彭博社报道，27岁的印尼女歌手兼演员阿云达·法扎·毛迪亚（Ayunda Faza Maudya）的艺名为莫迪·阿云达（Maudy Ayunda），3月获任命为G20峰会发言人之时，印尼正因为俄乌战争延烧而陷入两难。

印尼是本届G20轮值主席国，并已邀请俄罗斯代表团出席本周在华盛顿举行的G20会议，但多个西方国家包括美国恫言，如果俄代表团出席，他们将杯葛会议。

批评人士说，为应对印尼的高失业率问题，总统佐科近期极力拉拢年轻群体。此前，他已委任多位名人、初创公司创始人和富二代扮演各种政治角色，让阿云达担任G20的发言人是其最新举措。

在印尼2.73亿人口中，超过一半是35岁以下的年轻人，而在去年，印尼的16至30岁群体的失业率高达14%左右。

印尼科学研究所（LIPI）的政治研究员瓦西斯托（Wasisto Raharjo Jati）说：“这些象征性的任命只是为了缓解年轻人对就业和公共服务等关键问题的强烈不满。”

他说：“政府的外展活动侧重于坐享优渥的城市青年，因为这符合他们想要推广的千禧一代理念，却把大部分生活在农村地区的中低收入年轻人排除在外。”

目前印尼全国的失业率为6.5%，而印尼年轻人的失业率可能比全国失业率高出一倍。

虽然印尼政府已提供各种国营就业培训计划和高等教育奖学金，但约五分之一的年轻人既没有工作也没有学习，这些数字对于印尼要在2045年成为高收入经济体的目标来说不是一个好兆头。

缺乏任何外交或经济经验的阿云达已在3月31日正式担任G20发言人。她在G20首场新闻简报会上，对媒体提出有关俄罗斯总统普京是否出席本届峰会的问题“充耳不闻”，似乎有意回避问题。主办方过后告诉记者可在私底下再向她询问。