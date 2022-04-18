韩美启动九天联合军演 提高官兵作战能力

（早报讯）韩美两国周一（4月18日）启动2022年上半年联合指挥所演习，为期九天。

综合韩国媒体18日报道，演习以电脑仿真方式进行，以朝鲜半岛爆发战争为背景，分为防守和反击两个阶段，不出动实兵和武器装备。联合参谋本部表示，此次不演练实兵机动科目，演习旨在提高韩美官兵的联合作战遂行能力，进一步巩固协防态势。

本次演习将于4月28日落幕，在除去周末的九天时间里，韩美联军将加强监视和战备等级，以防范朝鲜“挑衅”。这是文在寅政府任内最后一场韩美联演。韩美两国防长去年共同主持的韩美安保会议商定，今年评估移交作战指挥权所需的未来联军司令部“全面作战能力”（FOC），但上半年演习并不包含FOC评估演习。

韩美已于12日至15日先期举行由韩国联合参谋本部主导的危机管理参谋演习（CMST），作为联合指挥所演习的预演。CMST旨在妥处可能引发战争的突发事态，将局势扭转回危机之前的状态。

朝鲜媒体谴责称，韩美联合军演加剧了半岛的紧张氛围。朝鲜对外宣传媒体“我们民族之间”说，继12日至15日的危机管理参谋训练后，韩美又于18日至28日进行上半年正式演习——联合指挥所演习，进一步加剧了半岛的紧张局势。该媒体还谴责，由于韩国国防部长官等好战狂鲁莽的言行，朝鲜半岛局势正日益恶化。

朝鲜对外宣传媒体“统一的回声”指出，最近韩国当选总统尹锡悦访问驻韩美军平泽基地、派遣政策协商代表团访美，试图借助外国势力阻止朝鲜日益增强的自卫性核遏制力是毫无现实认知、愚昧无知之人的妄想。