马国交通部：超过三成机票已降价

（早报讯）马来西亚首相依斯迈沙比里昨天（4月17日）宣布将彻查当地国内机票飙涨超过500%后，交通部今天表示，经过马国航空委员会（MAVCOM）的协调后，航空公司已调降斋戒月期间的机票价格，当局发现超过三成的机票已经降价。

交通部秘书长依山依萨今天（18日）在记者会透露，航空委员会将在近日内发布正式声明，并列明机票降价的详情。“有人说它（机票）已上涨70%，但我们成功大幅降低（票价）。我们今早发现（机票价格）已经下降。”

他说，政府与航空公司协调降低机票价格的方式，包括立即重新部署航班以增加班次。他表示，交通部也已促请航空公司增加飞机载客量，以满足目前高企的需求量。

西马飞往沙巴和砂拉越的机票价格近来成为当地热门话题。航空公司网站显示，往返沙巴或砂拉越的机票价格已从平时约300令吉（约96新元）上涨至约2000令吉（约640新元），涨幅约566%。

首相依斯迈沙比里昨天在记者会指出，国内贸易及消费人事务部亚历山大将调查机票价格飙涨一事，以确定相关业者是否违反“2011年价格统制及反暴利法令”。他也要求交通部长魏家祥与航空公司讨论解决方案。

他形容机票价格在佳节期间上涨超过500%是“相当过分”的，因为民众若要从西马前往沙巴和砂拉越，除了乘搭飞机就没其他选择。