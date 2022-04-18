周一美市盘前走势偏低 重点谈疫苗供应商诺瓦瓦克斯

今天重点：

（早报讯）今晚（4月18日）美国各主要股指期货走势偏低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌15.20点或0.35％，报4377.40点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则跌61.10点或0.44％，报13832.10点；道琼斯指数期货也退低66.10点，报34385.10点。

不少美国挂牌公司将在本周陆续公布季度业绩，为另一轮的财报季节拉开帷幕。这些业绩报告将能够让投资者进一步了解通胀压力对企业利润的影响，继而为接下来的业务表现做出更实际的预测。

本周业绩重头戏是：网飞（Netflix）和特斯拉（Tesla）。它们的业绩将在一定程度上，反映大型科技股在今年年初的表现。网飞将在本周二发布业绩；特斯拉则是在本周三发布业绩。

上周发布业绩的主要是以银行股为主。而本周发布业绩的公司行业涵盖面则较广，包括：联合航空（United Airlines）、美国运通（American Express）、强生（Johnson & Johnson）和金佰利（Kimberly-Clark）。

上周四股市退低，上周五美市休假没有交易。标准与普尔500指数上周四退低54.00点，闭市报4392.59点。重量级的道琼斯指数则跌113.36点，闭市报34451.23点。纳斯达克100指数也下跌2.28％或324.08点，以13893.21点收市。

美国股市上周四交易相当淡静，交易所的总成交量只有104亿5000万股，比过去20天的122亿2000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

全球首富马斯克（Elon Musk）上周六在推文中发了“Love Me Tender”这首“猫王”普雷斯利（Elvis Presley）的经典歌曲，似乎暗示可能直接向推特（Twitter）股东提出更“优惠”（Tender）的献议，带动推特股价今晚盘前上升1.43美元，截稿时报46.51美元。

美国银行（Bank of America）今晚刚刚公布的最新季度每股盈利是0.80美元，比分析师普遍预测的0.74美元高出8.11％。该公司的季度营业额是232亿美元，比分析师普遍预测的231亿1000万美元高出0.39％。该股今晚盘前起0.13美元，截稿时报37.70美元。

中国网约车巨头滴滴出行（Didi Global）上周六宣布，将于5月23日召开临时股东大会，就美国退市计划进行投票，导致该股今晚盘前首30分钟内，一度猛挫超过22％。截稿时，该股报1.99美元，跌19.11％。

其他在美国挂牌的中概股今晚盘前交易中也下滑；哔哩哔哩跌超3％，拼多多跌近2％。

今天下文我们来看看为什么诺瓦瓦克斯（Novavax），这只冠病疫苗股会一直垂头丧气吗？该股是否还有“催化剂”？该股今晚盘前起1.01美元，截稿时报59.56美元。

盘前活跃股按序：推特（Twitter）、超微（Advanced Micro Devices）、英伟达（NVIDIA）、苹果（Apple）和特斯拉（Tesla）。截稿时，这些活跃股的股价起落参半。

诺瓦瓦克斯预计今年的营业额会是40亿美元至50亿美元之间。（路透社）

诺瓦瓦克斯（Novavax）（纳斯达克证券交易所代码：NVAX）

在冠病疫情爆发的初期阶段，诺瓦瓦克斯股票的确让许多投资者看好。诺瓦瓦克斯的股价单单在2020年就飙升了2700％。当时许多投资者都押注看好它能率先将冠病疫苗推出市场。但是最近，诺瓦瓦克斯股票似乎失去了动力。去年，该公司一直在在提交紧急使用授权（EUA）方面慢半拍，让市场对它的信心开始有点动摇。

今天，超过35个国家已经批准了诺瓦瓦克斯的疫苗。但是美国食品和药物管理局（FDA）却还在考虑该公司提呈的申请。自开年以来，该股已经下跌了59.03％，于上周四闭市报58.55美元。投资者是否该放弃诺瓦瓦克斯了呢？

为什么诺瓦瓦克斯会一直垂头丧气？首先，投资者对FDA审查诺瓦瓦克斯的EUA提交的时间感到不满。诺瓦瓦克斯是在今年1月底提交申请的。但是到目前为止，FDA都还没有做出任何决定。相比之下，辉瑞（Pfizer）和莫德纳（Moderna）的疫苗仅在申请后几周就获得FDA的批准。

今天，整个疫情的情况已经没有那么紧急，也许就因为这样，FDA也没有显得像以前这样紧迫。但是如果能够因为FDA这么仔细的处理它的申请，造成消费者对它的疫苗更有信心，那会是意外的收获。但在FDA真正做出决定之前，诺瓦瓦克斯的股价很难有作为，毕竟投资者不喜欢不确定性因素。

诺瓦瓦克斯的第二个问题是：进入疫苗市场太晚了。现在世界许多地区已经为大量人口接种了疫苗，例如，65％的美国人完全接种了疫苗。所以投资者难免会担心，在疫情逐渐“正常化”之际，疫苗公司从政府那里获得大额疫苗订单的潜力也将会逐步减少。

针对第二个问题，如果诺瓦瓦克斯能够在疫情初期进入市场，它的收入肯定会更多。但这并不意味诺瓦瓦克斯未来会没有收入。根据诺瓦瓦克斯发布的消息，该公司已经从美国获得了1亿1000万剂疫苗的订单，也从其他国家获得了多达4亿3000万剂的订单。

最近加拿大多伦多公共卫生部就表示，将从本月21日开始，为18岁及以上的居民提供诺瓦瓦克斯疫苗。澳大利亚免疫技术咨询小组上个月也建议，不适合mRNA疫苗的18岁及以上澳大利亚人去使用诺瓦瓦克斯疫苗作为追加剂。

另外，诺瓦瓦克斯还将成为低收入和中等收入国家的大型疫苗供应商。虽然他们支付疫苗价格较低，但是诺瓦瓦克斯还是可以在这些地点以量取胜的。

根据它的疫苗订单，诺瓦瓦克斯预计今年的营业额会是40亿美元至50亿美元之间。这个疫苗是诺瓦瓦克斯的第一个商业化产品。它一开始就能达到这个水平确实是令人另眼相看的。

诺瓦瓦克斯的另一个重要潜在“催化剂”是联合冠病与流感疫苗。这方面的研究目前已经处在第一和第二期试验中。这两个疫苗都已经个别在后期临床试验中取得了成功。诺瓦瓦克斯表示，预计本月将能够提呈合并后的药物的初步试验数据。

即使在日子正常化，冠病的情况可能会变得很像流感一样。就算如此，还是会有一批人可能选择每年接种一次冠病疫苗的。当然，如果FDA短期内可以批准诺瓦瓦克斯，这会给该股一定的提振。但是如果托得太久，相信就不会有太大的提振作用了。

该股也许不会有像去年般出现疯狂高峰的现象，但是长远的业务展望还是乐观的。比起疫情之前，诺瓦瓦克斯现在的业务已经更有实力了。Tipranks的七名分析师基本上也很看好诺瓦瓦克斯的前景。当中就有五名分析师给予该股“买入”的评级，两名分析师给予“持守”，一年期限平均目标价是175.33美元。