斯里兰卡总统任命17名新内阁成员

（早报讯）斯里兰卡总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨周一（4月18日）宣布任命17名新内阁成员。

在新的任命中，有内政部长、卫生部长、能源部长和公共安全与旅游部长等。总统新闻局指出，戈塔巴雅·拉贾帕克萨、总理马欣达·拉贾帕克萨、外交部长加米尼·拉克什曼·佩里斯和财政部长阿里·萨布里仍担任原职。

4月初，斯里兰卡内阁的所有部长在该国大规模抗议活动的背景下递交了辞呈。

斯里兰卡正在经历自1948年独立以来最严重的经济危机。这场危机是由于冠病疫情游客流量受限，引起外汇短缺，从而造成国家无法购买充足的燃料。

此外，冠病疫情严重打击了斯里兰卡的旅游业，该行业是斯里兰卡的关键外汇来源；在国外工作的斯里兰卡人的汇款也减少了。国内的食品、基本必需品、燃料和天然气出现严重短缺。

斯里兰卡财政部12日发表声明说，政府决定在完成债务重组前，暂时中止偿还全部外债。斯里兰卡的外债金额预估为510亿美元（约693亿新元）。

斯里兰卡央行数据显示，截至今年3月，斯里兰卡外汇储备已降至19.3亿美元。据媒体报道，斯里兰卡今年需偿还的外债总额高达数十亿美元。

过去一个月来，斯里兰卡货币卢比连续大幅贬值。该国目前面临外汇匮乏、物资短缺、物价高涨、供电紧张等问题，引发抗议活动。