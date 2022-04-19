马斯克收购推特行动 演变为多角战？

（早报讯）马斯克（Elon Musk）收购推特的计划可能出现程咬金。拥有雅虎（Yahoo）的阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）盛传正在为收购推特（Twitter）的融资计划展开讨论。

根据美国财经杂志《巴伦周刊》（Barron's）说，知情人士透露，阿波罗全球管理可能不会是买家。阿波罗全球管理可能是在与有兴趣收购推特的各方，讨论为这笔交易提供资金。

《华尔街日报》也引述另一名知情人士的话说，阿波罗目前也正在评估雅虎和推特之间的潜在合作机会。

其实雅虎和推特合作之说是有一定根据的。资料显示，早在2016年时，雅虎和推特就已经考虑是否要合并了。当时的推特与雅虎管理层曾经会面讨论合并事宜，出席者还包括：雅虎当时的首席执行官梅耶尔（Marissa Mayer）。

另外，私募股权公司Thoma Bravo LP和摩根士丹利（Morgan Stanley）也分别表示有兴趣加入收购推特的收购战。

亿万富豪马斯克是在上周，向推特提出了总额达430亿美元的全面收购献议。虽然马斯克是全球首富，但是他的决定也引发了人们对该交易融资的猜测，毕竟这是个全现金的交易。

虽然马斯克表示，这是他对推特的“最佳和最终”买价，市场一些人预计，马斯克会进一步提高收购价的。目前市场也盛传马斯克正在与潜在合作伙伴商讨，重新竞购推特，其中可能包括提高出价。

上周末，推特也防御性地采用了“毒丸”来阻止潜在的敌意收购。这意味着马斯克不能直接向推特其他股东那里发起收购。

现在市场人士的焦点都放在推特即将在4月28日举行的季度财报发布会上。市场预计推特董事会很可能对这个收购行动做出更多谈话，甚至是在发布会上正式拒绝马斯克的收购提议。

在马斯克收购行动可能出现新发展的刺激下，目前火红的推特股价隔夜（4月18日）再涨7.48％或3.37美元，闭市报48.45美元。自从马斯克本月初开始与推特扯上关系之后，该股已经上涨了超过23％，而且还一度冲破50美元大关。