周二美市盘前走势持平 重点谈牛仔服饰品牌李维斯

今天美股重点：

（早报讯）●今晚（4月19日）美国华尔街股指期货盘前小幅下跌。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌3.30点或0.07％，报4388.40点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则跌24.50点或0.18％，报13886.30点；道琼斯指数期货也微退6.50点，报34405.20点。

●今天发布季度业绩的包括：网飞（Netflix）、强生（Johnson & Johnson）、国际商业机器（IBM），以及军火商Lockheed Martin Corporation。

●本周其他发布业绩的公司，除了有周三备受瞩目的特斯拉（Tesla）之外，还有联合航空（United Airlines）、美国运通（American Express）、强生（Johnson & Johnson）和金佰利（Kimberly-Clark）。投资者希望能够从它们的业绩，衡量大型科技股在今年年初的业务表现。

●市场投资者尝试从隔夜美国银行（Bank of America）发布的正收益，以及正在飙升的债券收益率分析市场走势，希望能够对市场有进一步透视。

●美国华尔街股市三个基准指数隔夜都在正负区之间来回徘徊。标准与普尔500指数隔夜微退0.90点，闭市报4391.69点。重量级的道琼斯指数也微跌39.54点，闭市报34411.69点。纳斯达克100指数则微起0.13％或17.55点，以13910.76点收市。

●美国股市隔夜交易非常淡静，交易所的总成交量只有103亿5000万股，比过去20天的117亿9000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

●拥有雅虎（Yahoo）的阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）盛传正在为收购推特（Twitter）的融资计划展开讨论。推特股票在今晚盘前微退0.21美元，截稿时报48.24美元。

●网飞将在股市收盘后发布业绩。分析师普遍预测，网飞季度营业额会是79亿3000万美元，每股盈利则是2.90美元。网飞股价在今晚盘前微起0.05美元，截稿时报337.91美元。

●强生刚刚在开盘前公布季度业绩。其营业额是234亿美元，比华尔街分析师普遍预测的236亿7000万美元少。此外，由于全球疫苗供应过剩和需求的不确定性，强生也暂停对冠病疫苗的销售量做出预测，导致其股价在盘前交易中下跌1.53％，截稿时报174.94美元。

●隔夜猛挫18.29％之后，中国网约车巨头滴滴出行（Didi Global）今晚盘前稍微回弹。截稿时，该股报2.07美元，起2.99％。

●美市挂牌的中概股，阿里巴巴、哔哩哔哩、京东今晚盘前股价走低，跌幅介于1％至3％。

●今天下文我们来看看牛仔服饰品牌李维斯公司（Levi Strauss & Co）的业务状况，看看该股是否有潜能收复失地。该股今晚盘前持平，截稿时报18.80美元。

●盘前活跃股按序：推特（Twitter）、Plug Power、英伟达（NVIDIA）、苹果（Apple）和超微（Advanced Micro Devices）。除了Plug Power股价上升之外，截稿时，其他四只活跃股的股价都下跌。

李维斯目前的销售额已经比两年前疫情爆发前增长了11％。（路透社）

李维斯公司（Levi Strauss & Co）

（纽约证券交易所代码：LEVI）

虽然业绩不错，但是经典牛仔服饰品牌李维斯公司（Levi Strauss & Co）股价在发布最新财报后就一直失守。直至最近才开始在18美元区域稳定，也许这阵子的跌势已经到了一个段落了。

如果要追究股价下跌的原因，也许真的是被大盘的整体偏低走势拖累，毕竟李维斯的业绩真的有进步。我们现在就仔细看看李维斯本月6日发布的业绩与业务状况。

根据该公司的业绩报告，目前的全球供应链限制对公司的净收入造成了近6000万美元的重大打击。虽然如此，李维斯截至今年2月底的第一季度的每股盈利是0.46美元，比市场分析师普遍预测的0.42美元，高0.04美元。营业额同比增长21.9％至15亿9000万美元，也比分析师预测的15亿5000万美元还高。

调整后的息税前盈利率是14.9％，比去年同期的13.3％进步不少。李维斯全球直销给消费者的营业额同比增长35％；其中公司自家实体店增长48％，电子商务平台增长10％。李维斯在自家的实体店和电子商务平台的直接销售额已经占今年第一季度总销售额的39％。

在李维斯应用平台每月活跃的美国和欧洲用户，也在本季度翻了一番。该公司因此计划在今年第二季度也在印度推出这个数码平台。

李维斯首席执行官伯格（Chip Bergh）说：“我们今年开年就有着消费者需求强劲的支持，这股强劲需求势头来自各地域、渠道和产品类别。我们的团队严格执行战略重点，以取得更好的业绩。"

李维斯管理层也在发布会上重申，本财政年的全年每股盈利可达1.50美元至1.56美元之间，营业额则可达到64亿美元至65亿美元之间。市场分析师则普遍预测该公司每股盈利为1.53美元，营业额则是64亿4000万美元。

公司也宣布派发每股0.10美元的股息。这个股息将会在5月24日以现金支付给在5月6日收市时为准的股东。

在该季度里，李维斯也回购了总数达300万股的自家股票。最近该公司又以4000万美元回购了另外200万股股票，完成了总值达2亿美元的股票回购计划。

李维斯目前的销售额已经比两年前疫情爆发前增长了11％。在这期间，该公司推出以有机棉制成且可回收的优质501牛仔裤。宽松版型牛仔裤受欢迎的趋势一直持续着，而这个版型正符合市场需求。因此即使公司提高价格，其销量还是恢复到2019年水平。

与此同时，李维斯也会继续推出新一代自家实体店。李维斯在德克萨斯州达拉斯NorthPark Mall的新一代实体店，在运营的第二个月就已经是公司在全美国生产力最高的分店了。

伯格也对旗下的Beyond Yoga品牌做出评论。他说：“Beyond Yoga这个品牌在今年一开始就表现强劲，远远超出了我们对它在第一季度的期盼。这是一个定位良好的高端品牌，而且显著扩大了李维斯的潜在市场，同时也为公司业务多元化做出了贡献。”

在Tipranks的10名分析师全部都看好李维斯的前景，全部都给予该股“买入”的评级，一年期限平均目标价是30.40美元。