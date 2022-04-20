采用辉瑞莫德纳疫苗技术 信使核糖核酸有望治疗心脏病

（早报讯）研究人员正利用与冠病疫苗相同的技术来修复受损的心脏，以研制出世界上首款治愈心脏病患者的药物。

新华社报道，《参考消息》周二（4月19日）刊登了英国《泰晤士报》网站一篇题为《冠病疫苗技术可能会带来首款治愈心脏病的药物》的报告。

据介绍，伦敦大学国王学院的科学家已发现了关键的基因密码——信使核糖核酸（mRNA），它生成的蛋白质可促进生成健康的新心脏细胞。利用与辉瑞疫苗和莫德纳疫苗所使用的同样的技术，可以在心脏病发作后，把这种信使核糖核酸直接传送到心肌中。

英国每年约有10万人因心脏病发作而入院。心脏供血遇阻时会引发心脏病，从而导致很多心脏细胞死亡。由于人类心脏没有自我修复能力，患者会留下永久性的疤痕，这往往会导致心力衰竭。

到目前为止，这一革命性的方法已被成功用于再生受损的猪心脏，并将在两年内开始进行人体试验。

领导这项研究的毛罗·贾卡教授说：“我们从出生时起心脏内就有固定数量的肌肉细胞，到我们去世时，这些细胞仍保持不变。心脏在心脏病发作后并没有自我修复能力。我们的目标是找到一种能够让存活下来的细胞增殖的治疗方法。”

他说：“我们使用与辉瑞和莫德纳疫苗完全相同的技术，将微型核糖核酸注入心脏，从而促使幸存的心脏细胞增殖。新细胞将取代死去的细胞，患者不会形成疤痕，而是会产生新的肌肉组织。”

伦敦大学国王学院心脏基金会卓越研究中心的贾卡团队还在研发一种疗法，以防止细胞在心脏病发作期间死亡。贾卡说：“我们已经发现了三种蛋白质，可促使心脏细胞进行自我修复，从而阻止其死亡。我们的想法是制造出这些蛋白质，这样就能在患者心脏病发作后——在救护车上或在患者到达医院时——立即给其注射这些蛋白质。”

贾卡说：“如果临床试验进展顺利，这将是心脏病学史上的重磅药物。两种方法都非常令人兴奋。这将是真正的变革。这将是一个全新的领域。”