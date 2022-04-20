美智库调查：中国亲俄反美宣传塑造民众对乌战争立场

（早报讯）美国一智库近期对中国的一份民意调查显示，中国大多数网民认为，支持俄罗斯符合中国的最大利益，这主要受到中国国内的亲俄反美宣传的影响。

美国之音报道，美国非盈利机构卡特中心（Carter Center）旗下的“中美印象”周二（4月19日）公布的民意调查显示，75%的受访者相信在乌克兰危机中支持俄罗斯符合中国的利益，其中40%适度同意，35%强烈同意。

这份民意结果是基于在3月28日至4月5日期间，卡特中心委托加拿大调查公司RIWI对将近5000中国网民展开的匿名问卷调查。

专家分析称，这项研究显示中国国内的亲俄信息环境塑造了民众的观点；这些支持俄罗斯的中国网民更多地从中国官媒和社交媒体获得信息，且大部分人通过反西方的棱角来看待俄罗斯在乌克兰发起的战争。

俄罗斯2月24日开始入侵乌克兰后，中国名义上保持了中立，在联合国大会谴责俄罗斯入侵的投票中投了弃权票，并称希望早日结束冲突恢复和平。

与此同时，中国的外交和宣传对俄罗斯的入侵表示默许。中国国内宣传机构不把俄罗斯的行为称作战争而是称为“乌俄冲突”，并指责以美国为首的西方国家应该为当前的困难局面负责。

佐治亚州立大学全球传播学助理教授莱普尼科娃博士（Maria Repnikova）和博士生温蒂·周（Wendy Zhou）近期分析说：“在外交声明和社交媒体讨论中，俄罗斯对乌克兰的战争在中国被合理化，认为是抵制西方（主要是美国）侵略的必要步骤。”

61%受访者：应通过调解结束乌克兰危机

尽管受调查者普遍存在亲俄立场，但卡特中心的调查结果显示，61%的受访者认为，中国政府应该通过调解来结束乌克兰危机。在没有调解这一选项时，约60%的受访者认为，向俄罗斯提供道义支持是中国的最佳选择。

智库战略与国际研究中心（CSIS）中国研究主任白明（Jude Blanchette）周二在CSIS举办的针对上述调查的研讨会上说，中国国内对俄罗斯的支持还没有转化为“非常积极的民族主义呼吁”，即要求中国真正与俄罗斯合作。

他说：“（受访者）在很大程度上通过中美关系的棱镜来看待这个问题，或者至少是反西方，所以我们想继续支持俄罗斯。但这是有界限的，这是有条件的，我们希望看到冲突结束。”

自乌克兰战争爆发以来，全球大多数国家对俄罗斯实施了制裁或谴责，而中国对俄罗斯的态度使其处于一种越来越尴尬的境地，破坏了中国与西方民主国家的关系，并使中国多年来建立负责任大国的努力付诸东流。

专家：中美合作结束乌危机难点是双方缺乏信任

白明认为，尽管全球主要国家，甚至中国的一些外交政策专家，都对北京的立场有很大的怀疑和担忧，但这不一定会改变中国官方对乌克兰危机的态度。

他在会上说：“习近平非常清楚，如果他能在言辞上至少声称广大民众站在他这边，这就使他能够向前迈进，我认为不必太在意一些精英们可能会如何看待或不同意他的某些立场。”

参与CSIS同场讨论的卡特中心高级顾问、《中美印象网》主编刘亚伟认为，民意只是为中国决策者服务的工具，而不会左右中国官方的决定。

他说：“中国的决策者经常引用民意，因为民意是这样的，所以我们的手被绑住了。如果你允许一个更自由、更开放的媒体环境，民意可以改变。中国的治理模式是这样的，领导层可以不顾公众的意见做出决定。”

中国驻美大使秦刚周一在美国《国家利益》杂志发文称，中美可以为了世界和平和繁荣而合作，但文章暗示，“仍然有人对中国挥舞制裁大棒”“在亚太地区制造隔阂”。

刘亚伟认为，目前中美合作结束乌克兰危机的难点是双方缺乏信任。

他表示：“北京有可能认真地想协调，一起努力结束俄罗斯的战争。但（北京在想）美国的盘算到底是什么？两国之间没有信任，如果不能解决这个问题，双方很难合作。”