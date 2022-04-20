股神巴菲特的伯克希尔哈撒韦 改朝换代的声浪不断

（早报讯）伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）改朝换代的声浪不断。

美国规模最大的公共养老基金，加州公共雇员退休系统（California Public Employees' Retirement System，简称：CalPERS），隔夜（周二）表示支持股神巴菲特（Berkshire Hathaway）退位，让出董事长一席的提议。

CalPERS将投票支持公司取代巴菲特担任董事长的股东提议，但是仍支持巴菲特继续担任首席执行官。目前巴菲特在公司是身兼双职，他是伯克希尔哈撒韦董事长也是首席执行官。

CalPERS是在本月30日召开的年度股东大会之前，在呈交一份监管​​文件中披露了它投票的意愿。CalPERS是该公司的主要股东之一，拥有超过23亿美元的伯克希尔哈撒韦股票。

CalPERS认为，当一个人同时担任首席执行官和董事长时，这两个角色能做出的贡献会“大大减少”。不过，伯克希尔哈撒韦反对这项提议。该公司曾表示过，在巴菲特不再掌权后，会由管理层以外的人担任董事长。但是就目前而言，巴菲特应继续担任董事长兼首席执行官。现年91岁的巴菲特自1965年以来就一直掌管伯克希尔哈撒韦。

伯克希尔哈撒韦也曾透露过，该公司计划让巴菲特的儿子霍华德·巴菲特（Howard Buffett）在他父亲退下后成为非执行董事长，而现任的副主席阿贝尔（Greg Abel）则担任首席执行官。

虽然要求巴菲特退位的声音不断，但是只要是伯克希尔哈撒韦反对的股东提案，通常都会被压倒性的选票给否决的。因为巴菲特本身就控制了伯克希尔哈撒韦的约32％的投票权，同时也拥有约16％的股票。

除了CalPERS以外，上个月另一股东宾夕法尼亚投资公司Federated Hermes也曾提出，将伯克希尔哈撒韦公司董事长和首席执行官职位分开的提议，志在迫使巴菲特辞去公司董事长一职，也迫使伯克希尔哈撒韦引进另一位新董事长来代替这位91岁股神。

不过，巴菲特几天前接受媒体访问时表示，他身体状况良好，而且没有辞去伯克希尔哈撒韦首席执行官一职的打算。相反的，他热切地期待在4月30日公司年会上与股东面对面。这次年度股东大会的出席率也可能会创下历史新高。

伯克希尔哈撒韦的股价今年总共上涨了15.24％或6万9250美元，隔夜闭市报52万3550美元。在这期间，标准与普尔500指数则下跌了6.97％，于隔夜闭市报4462.21点。