周三美市盘前波动不大 重点谈刚发布业绩的强生

今天美股重点：

（早报讯）●今晚（4月20日）美国华尔街股指期货盘前小幅波动，起落不定。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起4.90点或0.11％，报4467.10点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则微跌13.00点或0.09％，报14197.30点；道琼斯指数期货则起91.70点，报35002.90点。

●今天发布季度业绩的包括：备受瞩目的电动汽车特斯拉（Tesla）、美国消费品巨头宝洁（Procter & Gamble）、联合航空（United Airlines），以及雅培制药公司（Abbott Laboratories）。

●投资者受到各个公司发布的正收益而感到鼓舞，开始在周二隔夜（19日）重回股市吸购。市场也因为两位联储局官员隔夜对加息发表更鸽派的评论而松了一口气。

●美国华尔街股市隔夜收高，像微软、苹果和亚马逊在内的大型公司的股价也普遍上涨。标准与普尔500指数隔夜上升70.52点，闭市报4462.21点。重量级的道琼斯指数也猛起499.51点，闭市报34911.20点。纳斯达克100指数则起2.15％或299.49点，以14210.26点收市。

●根据Refinitiv的数据，到目前为止，已公布季度业绩的49家标准与普尔500指数公司中，79.6％公司的盈利都超过市场预测，比起往常的66％还要多。

盘前交易重点：

●网飞（Netflix）隔夜公布的第一季度收入不佳，订户在上一季度减少了20万户，而且本季度预料将再损失另外的200万个用户，导致该股股价在今晚盘前交易时段猛跌27.47％或95.78美元，截稿时报252.83美元。

●华尔街股市分析师预计特斯拉（Tesla）最近一个季度的营业额会是177亿6000万美元，每股盈利则是2.26美元。特斯拉将在今晚股市收盘后发布业绩。特斯拉股价在盘前交易中下跌2.85美元，截稿时报1025.30美元。

●国际商业机器（IBM）公布的第一季度业绩比市场预测的还好。该公司还表示，如果以固定货币计算，今年全年的营业额的增长率将会是在中个位数范围的高端。国际商业机器也预测今年全年自由现金流将是100亿美元至105亿美元。这些好消息支持该股股价在盘前交易时段上涨3.54美元，截稿时报132.69美元。

●瑞士信贷（Credit Suisse）刚表示，因为与法律相关事项，该公司必须准备更多资金，因此预计第一季度将出现亏损，导致该股今晚盘前交易下跌2.20％，截稿时报7.55美元。

●在美市挂牌的大多数中概股今晚盘前持续下跌。其中贝壳控股跌幅超过5％，腾讯音乐跌幅近4％。

●盘前活跃股按序：网飞（Netflix）、英伟达（NVIDIA）、推特（Twitter）、超微（Advanced Micro Devices）和苹果（Apple）。除了网飞股价下跌之外，截稿时，其他四只活跃股的股价都上升。

●今天我们来看看刚刚发布业绩的强生（Johnson & Johnson）。该股今晚盘前微跌0.09美元，截稿时报182.99美元。

强生首席财务官沃尔克说：“鉴于全球供应过剩，以及发展中国家对疫苗仍然犹豫不决，我们认为，这些疫苗销售预估数字太过模棱两可，也没有意思了。但是这并不意味这些销售额不会实现。”（路透社）

强生（Johnson & Johnson）

（纽约证券交易所代码：JNJ）

美国药剂公司强生（Johnson & Johnson）是个老字号，相信许多投资者都相当熟悉。强生股价开年至今上升了6.73％，于隔夜闭市报183.08美元。该公司隔夜开盘前公布的第一季度业绩，也给了该股很不错的支持，让该股隔夜取得3.05％的升幅。

根据FactSet资料，市场一般分析师对强生的每股盈利共识是2.58美元。而强生宣布的调整后每股盈利则是2.67美元，比分析师的普遍预测略高。强生本季度销售额是234亿美元，比FactSet普遍预测的236亿美元低。

对于强生业务焦点之一的冠病疫苗，强生在业绩发布会上表示，今后该公司将不再发布有关的销售的预估数字。

强生首席财务官沃尔克（Joe Wolk）就说：“鉴于全球供应过剩，以及发展中国家对疫苗仍然犹豫不决，我们认为，这些预估数字太过模棱两可，也没有意思了。但是这并不意味这些销售额不会实现。”

在业绩发布会中，强生将它之前对今年的营业额预估数字，从原本的959亿美元至969亿美元，下调至948亿美元至958亿美元之间。其运营销售预估数字保持不变，在973亿美元至983亿美元之间。

沃尔克表示，这次将销售额预估数字调低完全是因为货币问题。美元就在今年第一季度走强，而且几乎是前所未有强劲势头。这对强生起了相当大的影响。就全年而言，强劲的美元就对我们的销售额造成了25亿美元的冲击。”

强生公司还将调整后的摊薄盈利预测从之前的10.40美元至10.60美元，下调至每股10.15美元至10.35美元之间。其调整后的运营盈利预测则保持不变，继续保持在每股10.60美元至10.80美元之间。沃尔克也表示，预估数字的下调也纯粹是因为货币导致的。

在各个部门的业务方面，较为突出的是医疗技术业务。该业务本季度的销售额与去年同期相比增长了5％。强生这方面的业务在冠病初期阶段遭受了重大打击。当时医院和患者纷纷推迟了所谓的选择性程序，导致医疗器械销售额从2019年第一季度的65亿美元下降到2020年第一季度的59亿美元和2020年第二季度的43亿美元。

不过，今年第一季度医疗技术业务已经开始增长8.6％，达到70亿美元了。不仅如此，沃尔克说：“今年1月间，奥密克戎病毒在北美仍然相当普遍，因此医疗技术业务还属缓慢，但是到了2月和3月份时，我们看到了巨大的进展。”

沃尔克说：“强生也正在留意中国封锁对医疗技术业务第二季度业绩的影响。当我们对我们所有的业务进行评估时，我们必须要能够接受一下这里、一下那里出现的疫情相关的问题，而且把它管理好。强生业务的广度就在此时发挥作用了。”

在Tipranks的11名分析师当中，有六名给予该股“买入”的评级，另外五名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是188.73美元。